《新作》コレ欲しーーーッ！！【3COINS】シンプルブラックが嬉しい◎「トラベル収納グッズ」

スーツケースの中をスマートに整えるだけでなく、旅先や帰省先でも頼れる万能さが魅力。デザイン性と実用性を兼ね備えた【3COINS（スリーコインズ）】の新作「トラベル収納グッズ」をご紹介します。どちらも使わない時はコンパクトにたためて、吊るしても使える便利仕様。“こういうの欲しかった！”と、思わず声が漏れる優秀アイテムです。

スぺパ重視派におすすめ！ コンパクトさが魅力

1つ目は、収納ケースに取っ手が付いた「トラベル吊り下げ収納」は\1,100（税込）。上段・下段に分かれているので整理しやすく、メッシュポーチ2つはそれぞれ取り外しが可能。ファスナーを閉めれば中身が見えないのも嬉しいポイント。

収納力◎ まるで持ち歩ける簡易クローゼット

家族とのお出かけや長期出張で重宝するのは、「ハンギング衣類収納」\1,320（税込）。吊るすと4段収納棚に、たたむと約高さ15 × 横45 × 奥行き30cmの収納バッグとして使えるアイディア品です。自宅のクローゼットやサニタリールームのごちゃごちゃ解消にも使えそう！

シンプルなデザインとカラーなので使い勝手も抜群です。ハンガーやフックはついていないので、S字フックを入れておけば、どこでも引っ掛けられるのでおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

