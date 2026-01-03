『日本アニメトレンド大賞2025』全9部門の作品発表
ABEMAは、国内最大級のアニメアワード『日本アニメトレンド大賞2025』を発表。2025年に放送されたアニメ作品の中から、ネット・アニメ業界で“一番バズったアニメ”を表彰する「日本アニメトレンド大賞 授賞式」で、全9部門・11作品の大賞作品を発表した。
【画像】ま、当然の結果かな。『日本アニメトレンド大賞』全9部門の作品
1：日本アニメトレンド大賞：『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』
2：アニメソング賞：『IRIS OUT／米津玄師（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）』
3：アニメニュース賞：『薬屋のひとりごと』
4：アニメ話題賞 -TVアニメ部門-：『野原ひろし 昼メシの流儀』
5：アニメ話題賞 -劇場版部門-：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章 猗窩座再来
6：オープニングアニメーション賞：『薫る花は凛と咲く』OP
7：エンディングアニメーション賞：『ダンダダン』第2期 ED
8：ショートアニメ賞：『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』
9：ABEMA特別賞：『メダリスト』『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』『タコピーの原罪』
【画像】ま、当然の結果かな。『日本アニメトレンド大賞』全9部門の作品
1：日本アニメトレンド大賞：『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』
2：アニメソング賞：『IRIS OUT／米津玄師（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』）』
3：アニメニュース賞：『薬屋のひとりごと』
4：アニメ話題賞 -TVアニメ部門-：『野原ひろし 昼メシの流儀』
5：アニメ話題賞 -劇場版部門-：『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』第一章 猗窩座再来
6：オープニングアニメーション賞：『薫る花は凛と咲く』OP
7：エンディングアニメーション賞：『ダンダダン』第2期 ED
8：ショートアニメ賞：『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』
9：ABEMA特別賞：『メダリスト』『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』『タコピーの原罪』