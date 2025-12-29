この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

管理栄養士の食育子さんがYouTubeチャンネル「リノベ食堂・雑な人のていねいな暮らし風」で「雑でも大丈夫！お手軽おせち料理」と題した動画を紹介した。手間がかかるイメージのあるおせち料理を、誰でも手軽に作れるレシピとして紹介している。



動画では、筑前煮や紅白なます、昆布巻きなど13品のおせち料理とお雑煮の作り方を披露。中でも、ご飯やお酒によく合うという「煮たらこ」と「牛肉のしぐれ煮」の調理法はすぐに真似できるものだという。



「煮たらこ」は、本来たらこを使用するところ、売り切れだったため明太子で代用。鍋に明太子、酒、薄口しょうゆ、みりんを入れて煮込むだけで完成するとした。食育子さんは「焦げやすいので、弱火にしながら注意して見ておいてください」と、焦げ付かせないためのコツを語った。



「牛肉のしぐれ煮」では、まず鍋でたっぷりのショウガを炒め、牛肉を加えて火を通す。その後、酒、砂糖、みりん、しょうゆを加えて煮詰めていく。ここでも食育子さんは、砂糖やみりんといった糖類は焦げ付きやすいため、「火加減に注意しながら、できれば弱火にしてじっくり煮込むといい」とアドバイスした。



動画ではこのほか、赤い皮の大根だけで作る「紅白なます」や、水切りした豆腐とひじき、野菜で作る「がんもどき」など、簡単ながらも本格的な品々が紹介されている。



おせち料理はハードルが高いと感じる人も、食育子さんが紹介した手軽な調理法を参考に、今年は挑戦してみてはいかがだろうか。