ピンチ！ 財布を忘れた…。スマホで現金を引き出す方法
2025年12月19日に発売したギズモード・ジャパンの書籍第二弾『GIZMODO テック秘伝の書』は、RPG（ロールプレイングゲーム）のように、日常に潜むさまざまなピンチを、リチャード、マエノ、中橋がクリアしていくストーリーにもなっています。
本記事では、書籍からちょっとだけお見せします。
キャッシュレス社会が到来した現代。タッチ決済にバーコード決済など、現金がなくてもスマホがあれば支払いができるので、財布の重要性がかなり薄れてきました。会社に財布を置き忘れて、一週間気がつかなかったなんてことも。
でも、ときには現金が必要になる事態も発生します。そんなときに限って財布を持っていない！ そんなピンチを救ってくれる裏技をご紹介。ズバリ「スマホATM」です。
スマホを使って銀行口座から現金を引き出す
これは、提携している銀行のスマホアプリを使い、セブン銀行やローソン銀行のATMから預金を引き出すことがでいるサービス。キャッシュカードがなくても、現金を引き出せます。
スマホATMが利用できる銀行は、地方銀行やネット銀行がメインなので、自分が普段している銀行は対応していないかもしれません。
でも、セブン銀行やPayPay銀行、ソニー銀行、住信SBIネット銀行（2026年8月3日からドコモSMTBネット銀行に名称変更）などが対応しています。万が一に備えて、これらのネット銀行の口座を開設して、スマホATMが使えるようにしておくのもアリ？ 備えあれば憂いなしです。
ゆうちょ銀行の場合は、「ゆうちょ通帳」「ゆうちょ認証」の2つのアプリを準備しておけば、キャッシュカードや通帳なしで現金の引き出しが可能。ゆうちょ銀行のATMはもちろん、コンビニにあるゆうちょ銀行対応ATMでも利用できます。
