Image: Generated with Gemini

キャッシュレス社会が到来した現代。タッチ決済にバーコード決済など、現金がなくてもスマホがあれば支払いができるので、財布の重要性がかなり薄れてきました。会社に財布を置き忘れて、一週間気がつかなかったなんてことも。

でも、ときには現金が必要になる事態も発生します。そんなときに限って財布を持っていない！ そんなピンチを救ってくれる裏技をご紹介。ズバリ「スマホATM」です。

スマホを使って銀行口座から現金を引き出す

これは、提携している銀行のスマホアプリを使い、セブン銀行やローソン銀行のATMから預金を引き出すことがでいるサービス。キャッシュカードがなくても、現金を引き出せます。

スマホATMが利用できる銀行は、地方銀行やネット銀行がメインなので、自分が普段している銀行は対応していないかもしれません。

でも、セブン銀行やPayPay銀行、ソニー銀行、住信SBIネット銀行（2026年8月3日からドコモSMTBネット銀行に名称変更）などが対応しています。万が一に備えて、これらのネット銀行の口座を開設して、スマホATMが使えるようにしておくのもアリ？ 備えあれば憂いなしです。

ゆうちょ銀行の場合は、「ゆうちょ通帳」「ゆうちょ認証」の2つのアプリを準備しておけば、キャッシュカードや通帳なしで現金の引き出しが可能。ゆうちょ銀行のATMはもちろん、コンビニにあるゆうちょ銀行対応ATMでも利用できます。

Image: 編集部

生活に欠かせなくなったキャッシュレス決済。クレジットカードに電子マネー、QRコード決済にデビッドカードなどさまざまな種類がありますが、それらはいったいどんな仕組みになっているのでしょう？ その秘密はギズモード本第2弾『GIZMODO テック秘伝の書』で詳しく解説しています。秘密を知りたい方は、要チェック！

Source: GIZMODO テック秘伝の書