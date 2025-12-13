【9-nine- 新海天】 2026年7月 発売予定 価格：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

QUADRATより、2026年7月に発売予定の1/7スケールフィギュア「9-nine- 新海天」。こちらは、ぱれっとの美少女アドベンチャーゲーム「9-nine-」に登場する主人公の妹で、ヒロインのひとりである「新海天」を立体化したものだ。

今回は、原作となったゲームのキービジュアルから、「Episode.2 新海 天」で描かれていたものを、そっくりそのままのスタイルでフィギュア化されている。再現度もかなり高く、「9-nine-」のファンなら絶対に押さえておきたいアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はPVCとABSで、全高は約240mmだ

元になったイラストでは、ふんわりと空に浮かんでいるような表現になっていたが、こちらのフィギュアでも、その空気感のようなものもしっかりと再現されている。とくにそれを強く感じさせる部分が長く伸びた新海天の髪である。

淡い色合いをした髪だが、こちらはファンシーな色味でグラデーションがかけられている。正面からは少しわかりにくいが、束ねた髪がふんわりと風でなびいているように浮かんでいるようだ。特に毛先の部分は若干透き通るような質感になっており、こちらはクリアパーツを使用して表現している。

まるで夜空のような、大きな瞳だ

髪の毛の色が美しい

横から見ると、このような形で髪が伸びている

新海天が身につけているのは、清楚なスタイルの制服姿だ。こちらは胸元辺りにかなり大きめのピンク色のリボンをつけているほか、緑色のリボンもアクセントとしてつけている。また、淡い水色の襟やチェック柄の袖など、制服自体のデザインもかなり凝っているのがわかる。

かわいらしいデザインの制服だ

髪にも緑のリボンをつけている

イラストを細部まで再現しているのが分かる

こちらも元のイラストで描かれていたものだが、空が描かれたルービックキューブのような物体の上に腰掛けているような姿になっており、角の辺りに手を置いているようなポーズも自然だ。足には黒いソックスや空と同じ色をしたシューズを履いており、こちらも制服に合っている。

角の辺りに手を置いている

台座的な役割も果たしているキューブ状の物体もファンタジックだ

シューズも空と同じ水色だ

こちらの「9-nine- 新海天」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているが、その前に一度実物をチェックしておきたいという人は、この機会にお店に足を運んでみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)CLEARRAVE/PALETTE ALL RIGHTS RESERVED.