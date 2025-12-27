300Ëü±ßÁ°Æþ¶â¡¢Ë½¹Ô¡¢µã¤¿²Æþ¤ê¡Ä²þÀµÉ÷±ÄË¡Å¬ÍÑ¡È³°¡É¤Î¡Ö½÷À¸þ¤±É÷Â¯¡×¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëÂ¿È¯¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬ÁÊ¤¨¤ëÌµË¡ÃÏÂÓ
½÷ÀµÒ¤Ë¹â³Û¤Ê¥Ä¥±¤òÉé¤ï¤»¤¿¾å¤ÇÇä½Õ¤Ê¤É¤ò¤µ¤»¤ë°¼Á¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÎÌäÂê¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢2024Ç¯¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ï207¿Í¡Ê·Ù»¡Ä£Ä´¤Ù¡Ë¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯6·î¤Ë²þÀµÉ÷±ÄË¡¤ò»Ü¹Ô¤·¡¢¡Ö¿§Îø±Ä¶È¡×¡Ö¶ÐÌ³¶¯Í×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¶áÇ¯Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½÷À¸þ¤±É÷Â¯Å¹¡ÊÄÌ¾Î¡¢½÷É÷¡Ë¡×¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤ì¡¢Ë¡À°È÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ½÷ÀµÒ¤«¤é¤Ï¡Ö²þÀµË¡¤Ï¤Ê¤¼¡Ø½÷É÷¡Ù¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤Ë300Ëü±ß¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤â¡Ä¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ËÁ÷¶â¤·¤¿°ìÉô
¡Ö¡Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡Ù¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Æ300Ëü±ß¤òÅ¹¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
°¼Á¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥ÖÌäÂê¤Ë¤è¤ë²þÀµË¡°Æ¡£½÷À¤é¤Ï¡Ö½÷É÷¤Î°¼ÁÀ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ±»öÁÊ¾Ù¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£½÷É÷¤Î°¼ÁÀ¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¡£
¤Þ¤ºÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ÏÅÔÆâºß½»¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦µÈÅÄ¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡¢²¾Ì¾¡Ë¤À¡£
¡Ö30ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç»Å»ö°ì¶Ú¤Ç¡¢»Å»öÃç´Ö¤«¤é¤Ï¡Ø»Å»ö¤Îµ´¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îø°¦¤È¤ÏÄø±ó¤¤Æü¡¹¤Ç¡¢¤Õ¤È¡Ø½÷À°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¶î¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½÷É÷¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦½÷À¤Î¼õ¤±»®¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·ë¶É¤½¤Î»×¤¤¤¬³ð¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡ÊÃËÀ½¾¶È°÷¡Ë¤ËÅ¹¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°Áè¤¤¤Î¤¿¤áÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥é¥ó¥¥ó¥°Áè¤¤¤È¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÂç¼ê½÷É÷Å¹¤Ë¤ÏÇä¾å¤Ê¤É¤ò¶¥¤¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¡¹Åª¤ÊÉ½¾´¼°¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤¦ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£
¡ÖÍ½Ìó»þ¤ËÁ°Ê§¤¤¤·¤¿¤ê¡¢¸½ÃÏÊ§¤¤¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¡Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡Ù¤ÈÍê¤Þ¤ì¡¢2024Ç¯5·î¤Ë300Ëü±ß¤òÅ¹¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î²È¤Ç¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¡ØÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡Ù¤È¤«¡Ø¤â¤Ã¤È´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¿§Îø¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢1Ç¯¼å¤Ç1000Ëü±ß¶á¤¯»¶ºâ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¤Ê¤¼¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤ËÆþ¶â¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤ÈÌä¤¦¤È¡Ö¼ã¤¤»Ò¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÇä¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¡¢É¬»à¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
½÷À°·¤¤¤µ¤ì¤ëÌÜÅª¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë¶É¤Ï¼ã¤¤¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î´êË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤À¶â¤ò¹×¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸å¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë¤ÏÈà½÷¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤ÈñÙ¤µ¤ì¡¢¤ª¶â¤òºñ¼è¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î2Ç¯¤Û¤É½÷É÷¤Î½÷ÀµÒ¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥»¥é¥Ô¥¹¥ÈÃ£¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡¢Ë¿Âç¼ê½÷É÷¥°¥ëー¥×Å¹¤ÎÃËÀ¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ËÌó500Ëü±ß¶á¤¯Ãí¤®¹þ¤ó¤À¥¢¥Ä¥³¤µ¤ó¡Ê31ºÐ¡Ë¤Î»ö°Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¥¢¥Ä¥³¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉÔÅöÍøÆÀÊÖ´ÔÀÁµá¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ËÂÐ¤·Ìó120Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬²ñ¼Ò¤ä²ÈÂ²¤Ë¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö»ä¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬ÆóÅÙ¤Èµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈX¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤ÎÁêÃÌ¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤µ¤Ë¤¤Æ¤¤¤ëÁêÃÌ¤Ç¤È¤Æ¤â¤Ò¤É¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤â¤¢¤Ã¤Æ»ä¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×
¥¢¥Ä¥³¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¤¤¿ÁêÃÌ¤Ï¡¢2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤ÎºÊ¡¦°²ÅÄ¤µ¤ó¡Ê40ºÐ¡¢²¾Ì¾¡Ë¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
°²ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖË¿Âç¼ê½÷É÷¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤ËÈ¾Ç¯¤Ç400Ëü±ß¤Û¤É»È¤¤¡¢»öÁ°¤ËÆþ¶â¤·¤¿60Ëü±ß¤Î¤¦¤Á40Ëü±ßÊ¬¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢Ê§¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊË½¹Ô¤â¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°²ÅÄ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯10·î¤Ë¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È1Çñ¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°²ÅÄ¤µ¤ó¤¬½ÉÇñÈñ¤ä¸òÄÌÈñ¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤Ù¤Æ»ÙÊ§¤Ã¤¿¾å¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¼¿©»þ¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤ëºÝ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸ý·ö²Þ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¥¤ë½³¤ë¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ìµ¤Àä¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÄí¤Ë°ú¤¤º¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ø°û¤á¡ª¡Ù¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤Ê¤¬¤é´é¤ËÊüÇ¢¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
Ë½¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ´é¤Ï¼ð¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Ò¤É¤¤¤È»×¤Ã¤¿°²ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÎ¹¹Ô¤«¤éµ¢¤Ã¤¿ÅöÆü¤Ë¶áÎÙ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¶î¤±¹þ¤ßÁêÃÌ¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤é¤ì¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¡¢´É³í½ð¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¾õ¶·¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£¥¢¥Ä¥³¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö°²ÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£¸å¡¢ÊÛ¸î»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÁÊ¾Ù¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â²¿¤è¤êÈá»´¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤¬Å¹¤È°²ÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Áê¼ê¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤¬Â¾¤Î½÷ÀµÒ¤Ê¤É¤Ë¿áÄ°¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ë¤â¤µ¤é¤µ¤ì¡¢¤½¤Î°ìÉô¤¬°²ÅÄ¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤ä¤´²ÈÄí¤Ë¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷É÷¤ÏÈëÌ©¸·¼é¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ò¤É¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤À¤¬¡¢°²ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â½ý¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤«¤é¡ÖÊì¿Æ¤Ê¤Î¤Ë¡Ø½÷¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Æ¥¥â¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°²ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÉ×ÉØÃç¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÉ×¤È¤Ï°ã¤¦ÃËÀ¤Ë¡Ø½÷À°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é½÷É÷¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å¹Â¦¤â¤½¤¦ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°²ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎË½¹Ô»ö·ï°Ê¹ß¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡ØñÙ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤ç¤í¤¤¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¡Ä
ºÇ¸å¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ÏÀÜµÒ¶È¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¤À¡£¼«¿È¤â¡Ö»ä¤¬¤ªµÒÍÍ¤òÂç»ö¤Ë°·¤¦¤è¤¦¤Ë»ä¼«¿È¤âÂç»ö¤Ë°·¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ½÷É÷¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡Öº£Ç¯4·î¤«¤éÂç¼ê¥°¥ëー¥×Å¹¤Î¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡Ê27ºÐ¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¤·¤Æ3²óÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ø¤Ä¤¹ç¤ª¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÃ¯¤«¤È¤Ä¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÝÎ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¸òºÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÈà¤¬¥¦¥Á¤ËÍè¤ë»þ¤ÏÉ¬¤º»ä¤¬Í½Ìó¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¶â¤òÊ§¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¡È¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¡É¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×
¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤È´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏÎ¹¹ÔÃæ¤Î»þ´ÖÂå¤À¤±¤Ï»ÙÊ§¤¤¡¢¹Ò¶õ·ô¤ä½ÉÇñÈñ¤Ê¤É¤Ï¥»¥é¥Ô¥¹¥È»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÎ¹¹Ô¤Ï2Çñ¤Ê¤Î¤ÇÁí³Û68Ëü±ß¤Û¤É¤òÆþ¶â¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î20Æü¤Ë¤Ï¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÍ¼Êý¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¡Ø¿§Îø±Ä¶È¤À¤Ã¤¿¡Ù¡ØñÙ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Á¤ç¤í¤¤¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ë¤ÏÁí³Û600Ëü±ß¤Û¤É»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÉáÃÊ¡¢ÀÜµÒ¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤³¤ó¤ÊÂÖÅÙ¤ò¼è¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¼¡¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¶È¼ï¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Î¤Ò¤É¤¤¹Ô¤Ê¤¤¤¬µö¤»¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×
¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤ä°²ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ°Æþ¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö200Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Þ¤À¾Ã²½¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¶â³Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÅ¹¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤â¡ØÈà¤ÈÄ¾ÀÜ¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÈà¤Ï»ä¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÏ¢Íí¤Î¼è¤ê¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡Ø»ö·ïÀ¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÊÛ¸î»Î¤«¤é¤â¡ØÎ©¾ÚÌÌ¤ÇÆñ¤·¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÁ±½è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Á°½Ð¤Î¥¢¥Ä¥³¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¼«¿È¤¬ÀÉÂ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ë°ìÀ¸¼£¤é¤Ê¤¤½ÅÆÆÀ¤Î¹â¤¤ÀÉÂ¤ò¤¦¤Ä¤µ¤ì¤¿½÷À¡×¤ä¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥é¥ó¥¥ó¥°Áè¤¤¤ÇÁ°Æþ¶â¤ò¤»¤¬¤Þ¤ì¤¿½÷À¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥Ä¥³¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö½÷É÷¤Ï¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤è¤ê¤âÃ±²Á¤Ï°Â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎ¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö°Ê¾å¤Ë½÷ÀµÒÂ¦¤ÎÎø°¦´¶¾ð¤òÍøÍÑ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë°²ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ø¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ø¤Î¾ð¤ä±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¡Ù¤ò°ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¹½¿Þ¤È¤·¤Æ¤Ï°¼Á¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
½÷É÷¤âÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é½¸ÃÄ¹ðÁÊ¤òµ¯¤³¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£¤Î½÷É÷¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê¥°¥ëー¥×Å¹¤Î°ìÉô¤ÏÌµË¡ÃÏÂÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½÷É÷Å¹¤ÈµÒ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¿åÌÌ²¼¤Çº£¸å¤âÈ¯À¸¤·¤½¤¦¤À¡£
