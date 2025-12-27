「よしもと漫才劇場」（大阪市）の公式Xが27日に更新され、漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」を制したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕（34）が体調不良でライブを当日欠席すると発表した。

投稿では「【出演者休演のお知らせ】」とし「本日『超よしもとお笑いライブ年末SP』に出演を予定しておりました、『たくろう』は赤木の体調不良により休演いたします」と報告。「誠に申し訳ございません」と謝罪した。

代演はお笑いコンビ「黒帯」が務める。なお「きむらバンドは通常通りコーナー出演いたします」と伝えた。

相方きむらバンドも自身のインスタグラムのストーリーズを更新し「赤木の体調不良により本日の漫才劇場を黒帯さんに代演していただきます」と説明。「楽しみにして頂いた方本当に申し訳ございません！！」と謝罪し「また元気になって2人で漫才頑張りますのでよろしくお願い致します！」と呼びかけ。「なお僕はコーナーMCで出させて頂きますのでよろしくお願い致します！！」と伝えた。

大阪を拠点に活動する「たくろう」は21日に行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」で優勝。放送直後から「すでに100件を超える」仕事のオファーが殺到していた。