【GUのメンズアウター】が40・50代におすすめ！「店員さんも本命」「これ着て仕事したい」

冬コーデにマンネリ気味……。それなら、しっかり寒さ対策しながら、サッと羽織るだけでこなれ感アップを狙える【GU（ジーユー）】のメンズアウターを取り入れてみるといいかも。カジュアルすぎず、スッキリときれいめに着こなせるアウターは、大人の冬コーデに欠かせない存在になりそうな予感。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考にして。

ヘビロテ確定かも！ 大人におすすめのメンズアウター

【GU】「ウォームパデッドパーカ」\4,990（税込）

防風素材を使用。保温性が高く、耐久撥水機能も備わったウォームパデッドパーカ。ノンキルトのクリーンな表面感と丸みを帯びたシルエットで、女性もコーデに取り入れやすいのが魅力。カジュアルにもきれいめにも合わせやすそうです。スタッフさんも「1着あると今冬乗り切れるおすすめアウター」とお気に入り。スッキリシルエットのナロースカートを合わせれば、スタイルアップも狙えそうです。

スタイリッシュに決まるモノトーンコーデ

都会的で洗練された印象を与えるグレーカラー。モノトーン配色でまとめれば、上下スウェットコーデも、部屋着っぽく見えず洗練された印象に。スタッフさんが「中に着込んでもゆとりがあるサイズ感で着用できましたよ」とコメントしているように、トップスを選ばず合わせやすいのも嬉しいポイントです。

この冬本命アウター！ ブラウンカラーでトレンド感アップ

「個人的にウォームパデッドアウターの本命」とコメントしているスタッフさんは、トレンドカラーのブラウンを着用。きちんと見えするシャツをレイヤードして、ラフなスウェットコーデも大人に似合う着こなしに。ライトブルーが爽やかな抜け感を与え、冬コーデの地味見えを回避しています。

ストレスフリーにおしゃれを楽しめるオールブラックコーデ

「これを着ながらお仕事したいくらい動きやすくて軽くて暖かい着心地です」とコメントするスタッフさんは、クールに決まるブラックをチョイス。引き締め色なので、着痩せ効果も狙えそうです。ビビッドブルーを差し色に投入すれば、単調になりがちなオールブラックコーデもグッと垢抜けた印象に仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i