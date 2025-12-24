5年ぶりにTikTok更新した嵐

　5人組グループ・が24日、公式のTikTokアカウントを更新した。

　動画では、櫻井翔の「やってるぜ！」との一言から、の5人が組体操の扇を立ち位置を変えながら、維持していくというユーモラスな動画を投稿した。

　の公式TikTokアカウントは2020年12月23日に投稿されてから5年ぶりに投稿。ファンからは「嘘やん!?」「国民的なアイドルがなにをしてるのwwwwww」「やばい泣く」「大野くん久しぶりに顔見れて嬉しいよー」「5人揃ってるのが1番いい」「大野くんいる?!」といったコメントが寄せられた。