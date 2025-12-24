日向坂46清水理央、卒業発表の松田好花は“みんなのお姉さん”「ムードメーカーな存在でもあり…」

12月22日深夜放送のBAYFM『清水理央のCheer up!』にて、日向坂46・清水理央が、16thシングルの活動をもってグループを卒業すると発表した松田好花について語った。

【関連】日向坂46清水理央、全国ツアーで再確認したファンの大切さ「どこまでも真っ直ぐに走れる」

番組内で、松田の卒業発表に触れたリスナーからのメールを読み上げた清水は、「好花さんは本当に、ずっと日向坂46を支えてくださったっていうか、みんなのお姉さんでもあり、ムードメーカーな存在でもあり、日向坂46にとってかけがえのない方だったので、やっぱりご卒業されるって発表された時はすごく寂しかったんですけど」と切り出した。

続けて、「16枚目シングルで、好花さんと一緒にね、最後パフォーマンスできるという場所にいられるので」「好花さんとの思い出をたくさん作って、たくさん一緒に過ごして、最後は笑顔で送り出せるように」とコメント。

さらに、「でも、好花さんは多分、卒セレすごく泣いてるんじゃないかなと思うので、好花さんに釣られて私もメンバーも多分泣いちゃうと思うんですけど」「好花さんの未来を応援する気持ちがメンバーみんなすごくあると思うので。明るく送り出せるようにしたいですね」と語っていた。