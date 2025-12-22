雪見だいふくを2つ重ねた年末年始限定のクレープ発売、スイートポテトクリームがベースの和の味わいに【gelato pique cafe】

gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ)は、2025年12月26日〜2026年1月12日までの間、ロッテの人気商品“雪見だいふく”を使用したクレープ「ベアだるまのスイートポテトクレープ」(税込1,290円)を発売する。

“gelato pique cafe meets 雪見だいふく”をテーマに、雪見だいふくを2つ重ね、ピケカフェのアイコン･ピケベアに見立てている。

ロッテの雪見だいふくを2つ重ね、ピケベアに仕立てた年末年始限定のクレープ。中には、なめらかなスイートポテトクリームをベースに、ホイップ、みたらしソース、香ばしいさつまいもけんぴを合わせ、大学芋のような甘さとコクを楽しめる、食べ応えのある味わいに仕上げた。

年末は雪だるま姿の「ベアだるまのスイートポテトクレープ」、年が明けると頭にみかんをのせた鏡もちバージョン「新春ベアだるまのスイートポテトクレープ」に変化する。

スイートポテトクリーム×ホイップ･みたらしソース･いもけんぴで和の味わいに

◆ベアだるまのスイートポテトクレープ

価格:税込1,290円

販売期間:2025年12月26日〜12月31日

◆新春ベアだるまのスイートポテトクレープ

価格:税込1,290円

販売期間:2026年1月1日〜1月12日

※各店舗、各日数量限定。

〈販売店舗一覧〉

【gelato pique cafe】

･玉川郄島屋S･C店

･表参道ヒルズ店

･ルミネ立川店

･渋谷ヒカリエ店

･三井アウトレットパーク 幕張店

･御殿場プレミアム･アウトレット店

･佐野プレミアム･アウトレット店

･神戸三田プレミアム･アウトレット店

･三井アウトレットパーク 大阪門真店

･松坂屋名古屋店

･mozoワンダーシティ店

･三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

･金沢フォーラス店

･香林坊アトリオ店

･沖縄アウトレット あしびなー店

【gelato pique cafe creperie】

･アトレ恵比寿店

･御殿場プレミアム･アウトレット店

･三井アウトレットパーク 木更津店

･三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

･ルミネ池袋店

･三井アウトレットパーク 仙台港店

･酒々井プレミアム･アウトレット店

･土岐プレミアム･アウトレット店

･鳥栖プレミアム･アウトレット店

※12月19日オープンの渋谷ヒカリエ店のみ、2026年1月2日から販売開始。