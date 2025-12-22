「たくろう」が優勝したＭー１グランプリ内での電撃発表に、ＳＮＳ上は大盛り上がりとなっている。同番組放送中から、Ｘ（旧ツイッター）では「＃Ｍ１グランプリ」「ドンデコルテ」「エバース」などと並んで「ステイゴールド」が突如、トレンド上位に入った。

視聴者の目を引いたのは、２１日に生放送された番組内での限定CＭだ。Cｙｇａｍｅｓが「ウマ娘 プリティーダービー」で新たな育成ウマ娘として「ステイゴールド」の実装を発表。同番組直後の２２時１０分からガチャが開催され育成が可能となった。

ステイゴールドは、現役時代に“善戦マン”“善戦ホース”と呼ばれ愛された名馬。引退レースとなった香港ヴァーズでＧ１・２０戦目で悲願の初制覇。引退の花道を飾るとともに、日本産馬＆日本デビュー馬として初の海外Ｇ１ウイナーに輝いた。

種牡馬になってからは、ドリームジャーニーをはじめ、ゴールドシップ、オルフェーヴルなど数多くの名馬を輩出。１５年にこの世を去ってからも、多くのファンから人気を博した。１１月２２日に、障害レースで走っていたマイネルヴァッサー（牡１２歳、美浦・土田稔厩舎）が引退し、ＪＲＡ所属のステイゴールド産駒がいなくなった際も、多くの悲しみの声が上がったほどだった。

「ステイゴールド」実装のサプライズ発表と早速、育成を始めたファンからは、ＳＮＳ上で「こんなん、もう、不意打ちが過ぎる」「大騒ぎな夜だった」「ステゴがＭ１決勝出場者みたいになってんじゃん！」「まさか今年度最後に黄金一族」「石無くなったけどお迎えできたので後悔はない。」「８０連で引きました！」など様々な声が寄せられている。