狩野英孝「東京・宮城県人会」初開催を報告、サンド・鈴木京香・久保史緒里・荒川静香ら

タレントの狩野英孝（43歳）が12月18日、自身のX（Twitter）で、初の「東京・宮城県人会」開催を報告している。



狩野はこの日、「初の『宮城県人会』を開催。素晴らしき方々の中に入れてもらい感謝！盛り上げよう東北！」とのコメントと共に、25人の集合写真を投稿。ハッシュタグから、東京・白金台の「八芳園」で開かれたようだ。



写真にはサンドウィッチマン、狩野英孝、鈴木京香、森公美子、久保史緒里、餅田コシヒカリ、マギー審司、荒川静香、山寺宏一、宮藤官九郎、Hey! Say! JUMP・八乙女光、THE 虎舞竜・高橋ショージ、エバース・佐々木隆史、楽天イーグルス・岸孝之投手らの姿があり、ファンからは「すごい豪華！」「ついに実現したんですね」「羽生結弦くん、パンサー尾形さんがいない〜」などの声が上がっている。