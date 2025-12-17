¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > WBC¡¢Ï¿²èÊüÁ÷´Þ¤áÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ê¤· ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ Netflix ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹ WBC¡¢Ï¿²èÊüÁ÷´Þ¤áÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ê¤· WBC Ï¿²èÊüÁ÷´Þ¤áÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ê¤· 2025Ç¯12·î17Æü 15»þ37Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÍè½Õ¤ÎWBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ï¿²èÊüÁ÷¤â´Þ¤áÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Î»î¹çÃæ·Ñ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È WBC¡¢Áª¼ê½Ð¿ÈÃÏ¤ÇPV¼Â»Ü¤Ø ¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×´õ¶õà¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤é¤êáÍð¤ìÈ±¤ÇÂç¿Í¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ë¤Í¡×¡ÖÊÌ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á ¿·º§¤Î3Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¢ÂçÌî²ÔÆ¬±û¤¬¥¢¥Ã¥×¹¹²þ¡¡¡Ö1·³¸µÇ¯¡×¤ÏËÉ¸æÎ¨0¡¦00¡¡ÀèÈ¯Ã¥¼è¤ØÂ¾µåÃÄ¤Î±¦ÏÓ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û