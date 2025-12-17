お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（42）が17日、水曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。クリスマスイブの悲惨なエピソードを披露した。

番組では、「ゴールデンボンバー」のヒット曲「女々しくて」のサビに乗せ、クリスマスの悲惨なエピソードを披露する「女々しくて選手権」を敢行。悲しみをこらえながら「大浴場、ここ女！と騒がれて、つらいよ〜」と歌った近藤は、「クリスマスの日に仕事が早くて、（前夜に）新橋のカプセルホテルに泊まらなきゃいけなくなった」と話し始めた。

そのホテルには大浴場が併設されており、「アジア圏のお客さんが多いホテルだった」と解説。「ひとっ風呂浴びよう」と風呂へ向かったところ、「私がのれんをくぐった瞬間に、出て来たアジア系のお客さんから“女だよ！”」と叫ばれたという。

そのため近藤も「私も“女だよ”」と返したと明かすと、一同は爆笑。近藤は「そしたらフォローのつもりだったのか、“メリークリスマス”って言われた」と笑わせたが、「眠れませんでした」と怒りをにじませていた。