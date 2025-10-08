東京・天王洲アイルを舞台に、国内最大級のアートフェスティバル「MEET YOUR ART FESTIVAL 2025」が10月10日から13日まで開催されます。今年のテーマは「Ahead of the Rediscovery Stream（再発見の流れの先へ）」。アート、音楽、デザイン、トーク、マーケットといった多彩な表現が、水辺の都市空間で交わりながら、感覚と記憶を揺り動かす“再発見”の体験を創り出します。Courtesy of avex creator agency都市とアートが呼応す