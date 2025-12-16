「プロレス」はなんの略？多くの人は意外と知らない...？

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「プロレス」はなんの略語？ 「プロレス」はなんの略か知っていますか？ 答えはカタカナ7文字です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「プロフェッショナル・レスリング（professional wrestling）」を略した言葉でした！ プロレスとは、観客を楽しませるショーとしての要素が強い、3本のリングロープで囲まれたリング上で行われる格闘技の興行のことです。 主な勝敗の決め方としては、相手の両肩をマットに3秒間つけ続ける「フォール」や、相手がギブアップ（降参）すること、レフェリーが失神と判断したときなどが挙げられますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

