「プロレス」はなんの略？多くの人は意外と知らない...？

写真拡大

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「プロレス」はなんの略語？

「プロレス」はなんの略か知っていますか？

答えはカタカナ7文字です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「プロフェッショナル・レスリング（professional wrestling）」を略した言葉でした！

プロレスとは、観客を楽しませるショーとしての要素が強い、3本のリングロープで囲まれたリング上で行われる格闘技の興行のことです。

主な勝敗の決め方としては、相手の両肩をマットに3秒間つけ続ける「フォール」や、相手がギブアップ（降参）すること、レフェリーが失神と判断したときなどが挙げられますよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『日本大百科全書（ニッポニカ）』
・『ジャパンナレッジ』

ライター Ray WEB編集部