「プロレス」はなんの略？多くの人は意外と知らない...？
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「プロレス」はなんの略語？
「プロレス」はなんの略か知っていますか？
答えはカタカナ7文字です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「プロフェッショナル・レスリング（professional wrestling）」を略した言葉でした！
プロレスとは、観客を楽しませるショーとしての要素が強い、3本のリングロープで囲まれたリング上で行われる格闘技の興行のことです。
主な勝敗の決め方としては、相手の両肩をマットに3秒間つけ続ける「フォール」や、相手がギブアップ（降参）すること、レフェリーが失神と判断したときなどが挙げられますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『日本大百科全書（ニッポニカ）』
・『ジャパンナレッジ』
ライター Ray WEB編集部