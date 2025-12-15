犬はどんなときに孤独を感じるの？

家庭で飼育されている犬が、寂しさや孤独を感じるのは、基本的には人間と同じようなときだと考えられます。

犬は群れ社会で生きていた野生動物の本能や気質を受け継いでいるとされているため、人間が集団の中で感じる寂しさを犬も感じる可能性があります。

そのため、飼い主さんにかまってもらえず放っておかれているときは、退屈とともに寂しさを感じます。

同じ部屋の中にいても、なかなか目が合わなかったり、自分の気持ちを理解してもらえなかったりすると孤独感を強めてしまいます。

特に飼い主さんに対して何らかの意思表示や感情表現をしているにもかかわらず、それを無視されてしまうと犬はとても悲しい気持ちになるでしょう。

もちろん、他の犬や人と関わるよりもひとりで過ごす方が好きだという犬もいますが、信頼関係を築いている飼い主さんが相手であれば、放っておかれれば寂しさを感じてしまいます。

犬に寂しい思いをさせないためにできること3つ

1.スキンシップやコミュニケーションを取る

愛犬に寂しい思いをさせないようにするためには、スキンシップやコミュニケーションをこまめに取ることが大切です。

体を優しくなでられたり大好きなおもちゃで遊んだりと、愛犬が好むことを一緒にすると満たされた気持ちになってくれるでしょう。

特に直接手で触れたり、アイコンタクトを取ったりすることは、幸福感を高めることが考えられるため、ぜひこまめにおこなうようにしてください。

ただし、犬の性格によってはハグやキスなどのスキンシップを苦手と感じることもありますし、睡眠や食事を邪魔されるようなコミュニケーションは好みません。

スキンシップやコミュニケーションは、一方的なものにならないように、愛犬の気持ちを汲み取りながらおこなうようにしましょう。

2.ひとりで楽しく過ごす方法を教える

愛犬に寂しい思いをさせたくないからと、できるだけひとりにしないように工夫する飼い主さんもいます。

確かに留守番時間が長すぎるのは、犬のストレスになりますし様々なトラブルを招く要因にもなります。しかし、常に一緒にいるようにすると、いざひとりで過ごさなけれないけなくなったとき、孤独感から強い不安やストレスを感じてしまいます。

そのため、犬にはひとりでも楽しく穏やかに過ごせるように、教えておいてあげることも必要です。

落ち着いて過ごせるスペースや心身を満足感を感じられるような知育おもちゃなどを用意してあげましょう。

その上で短い時間から留守番の練習をして、あまり孤独感を感じることなく過ごせるようにしてあげてください。

3.留守番前後に過剰な挨拶をしない

犬が孤独を感じるのは、やはり飼い主さんが家にいないときや姿が見えないときだと思います。

その寂しさを必要以上に大きくしないように、留守番をさせるときの接し方に配慮しましょう。

特に、飼い主さんが出かける直前に「行ってくるね！」「ひとりにしてごめんね！」と過度に甘やかしたり声かけをしたりすると、出かけた後に落差を感じて寂しさが強くなるといわれています。

そのため、留守番の前後には、何ごともないように冷静に振る舞うようにしましょう。

まとめ

犬は家族や仲間といることで安心感を感じる動物のため、コミュニケーション不足などから寂しさを感じることがあります。

特に家庭犬の場合は、飼い主さんの存在がとても大きく、飼い主さんとの時間が生活のすべてといっても過言ではないでしょう。

犬ができるだけ孤独感や寂しさを感じないように、こまめにスキンシップやコミュニケーションを取るようにしつつ、“ひとり時間”も楽しめるように教えてあげてくださいね。