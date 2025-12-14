¥Ô¥Ã¥Á¤Ë°Ø»Ò¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢Ë½ÅÌ¤¬ÍðÆþ¡¡¥á¥Ã¥·¤á¤°¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥É¤ÇÂçÁûÆ°¡Ö´é¤µ¤¨¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥á¥Ã¥·¡¦¥¤¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤ÇÊÆMLS¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ï¸½ÃÏ13Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥³¥ë¥«¥¿¤Î¥½¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£À¤³¦Åª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÇ®¶¸Åª¤Ê¿ôÀé¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¤·¤¿¤¬¡¢Ìò¿Í¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë°Ï¤ï¤ì¡¢¥á¥Ã¥·¤Î»Ñ¤Ï¤Û¤Ü¸«¤¨¤º¡£°ìÉô¤Î·²½°¤¬ºÂÀÊ¤ò°ú¤Îö¤¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅê¤²¹þ¤à¤È¤¤¤¦Ë½Æ°¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤Ï¡ÖÅÜ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¥¤¥ó¥É¤Ç¤Î¥á¥Ã¥·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°Ø»Ò¤ä¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤ë¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ôÀé¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ºÇÂç¤Ç1Ëü2000¥ë¥Ô¡¼¡ÊÌó2Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ½¸·ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥Ã¥·¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸½¤ì¤¿ºÝ¡¢ÂçÀª¤ÎÌò¿Í¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë°Ï¤ï¤ì¡¢¤Û¤È¤ó¤É»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥á¥Ã¥·¤ÏÌó20Ê¬¤Ç·ÙÈ÷°÷¤È¤È¤â¤ËÂà¾ì¡£°ìÉô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿°ìÉô¤Î´ÑµÒ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÍðÆþ¡£¥Ð¥Ê¡¼¤ä¥Æ¥ó¥È¤òÇË²õ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î°Ø»Ò¤ä¿åÅû¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¡£AFPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥Ã¥·¤Ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÃ»¤¤¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾¥Ù¥ó¥¬¥ë½£¤Î¥Þ¥Þ¥¿¡¦¥Ð¥Í¥ë¥¸¡¼½£¼óÁê¤Ï¡¢¤³¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ö¿¼¤¯Æ°ÍÉ¤·¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Ð¥Í¥ë¥¸¡¼½£¼óÁê¤ÏX¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÄ´ºº¡Ë°Ñ°÷²ñ¤¬»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀÕÇ¤¤òÆÃÄê¤·¡¢¾Íè¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò´«¹ð¤¹¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥á¥Ã¥·¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¹ç°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½Ð±é»þ´Ö¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ï¥¤¥ó¥ÉÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤äÇÐÍ¥¤À¤±¤¬¥á¥Ã¥·¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼»ä¤¿¤Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤«¡©¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï1Ëü2000¥ë¥Ô¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Èà¤Î´é¤µ¤¨¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È1Ëç¤Ë5000¥ë¥Ô¡¼¤òÊ§¤¤¡¢Â©»Ò¤È¤È¤â¤Ë¥á¥Ã¥·¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÍè¤¿¡£À¯¼£²È¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£·î¼ýÁêÅö¤Î»Ù½Ð¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ù»¡Åö¶É¤ÎÊóÆ»´±¤Ïµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¼ç¤¿¤ë¼çºÅ¼Ô¡×¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö¶É¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤ò¼çºÅ¼Ô¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¡¢Ä´ºº¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¥¤¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊAIFF¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö»äÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥á¥Ã¥·¤Ï¡ÖGOAT¡Ê»Ë¾åºÇ¹â¡Ë¥Ä¥¢¡¼¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥É¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë