「報道ステーション」のギャラをあっさり告白　トミーズ雅「夢あるなぁ…」
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¬£±£³Æü¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê¥Æ¥ìÄ«·Ï¡Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼»þÂå¤Îà¥®¥ã¥éá¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½é½Ð±é¤·¤¿¸Å´Ü¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Çà¸Å´ÜÀáá¤òÁ´³«¤Ë¡£¥³¥á²Á³Ê¹âÆ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇÀ¿å¾Ê¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤Î¥³¥á¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤²ó¤Ã¤Æ¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÃÍÃÊ¤«¤È¤¤¤¦¿ä·×¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º¬ËÜ¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Öº¬ËÜ¤ÏÇÀ¶¨¤ÈÇÀ¿å¾Ê¤ÈÂ²µÄ°÷¤Î´ûÆÀ¸¢±×¤Î¸¢ÎÏ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¤ÎÃæ¤ÇÇÀ²È¤À¤±¼é¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£Í£Ã¤Î¥È¥ß¡¼¥º²í¤¬¡Ö¼ÁÌä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ª¶â¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢ÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó£±£²Ç¯¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢£±ËÜ¤¤¤¯¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥®¥ã¥é¤Ï¡×¤ÈÅâÆÍ¤Ë²¼À¤ÏÃ¤Ê¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¸Å´Ü¤Ï¹²¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡Ö£±ËÜ¤¤¤¯¤é¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤Î³µ»»¤Ç¤¤¤¯¤È»ä¤Î¼ÂÆþ¤ê¤À¤±¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢²¯¤Ï²¼¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤Ç¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡²í¤¬¡Ö£±£²²¯¡ª¡©¡¡£±£²Ç¯´Ö¤Ç¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò¸«³«¤¯¤È¡¢¸Å´Ü¤Ï¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¿¤À¤¤¤í¤¤¤íÀÖºä¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÈÖÁÈÁ°È¾¤Ç°·¤Ã¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î±ü²¼¹ä¸÷½°±¡µÄ°÷¤ÎÌäÂê¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²í¤Ï¡ÖÌ´¤¢¤ë¤Ê¤¢¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¸Å´Ü¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¢¥ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Ä«¤ÎÈÖÁÈ¤â´î¤ó¤ÇÍè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¼áÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£