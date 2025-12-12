wakemakeが2025年ベストコスメ48冠！話題の理由と人気色を徹底紹介

韓国発の人気メイクブランド「wakemake」が、2025年のベストコスメにおいて累計48冠＊を獲得し、大きな話題を集めています。4月のブランドリニューアルを機に「似合う」が見つかるメイクとして支持を広げ、アイテムごとに高い満足度を獲得。自然な血色感＊やニュアンス、使い勝手のよさを兼ね備えた名品たちが、美容好きの心をつかみました。本記事では、受賞TOP3アイテムと2026年注目の新作リップをまとめてご紹介します♡＊2025年1月～12月9日までの受賞数

2025年ベストコスメ受賞TOP3

＜受賞数1位＞



シアーブリーズブラッシャー（全4色 5g 1,650円）は、ほのかな血色感＊とツヤを仕込む人気チーク。

素肌に溶け込む発色と繊細なパールで、ふんわりとした頬を演出します。最も選ばれたカラーは「03ペールピンク」。

いちごみるくのように可憐な白みピンクが魅力です。

＜受賞数2位＞



ソフトシアーマルチパレット（全5色 2,640円）は、アイ・チーク・ハイライトに使える万能パレット。ワントーンで統一された色構成がこなれ感を演出します。

人気No.1は「02レイジーローズ」。ぬるい温度を感じるロージーブラウンが絶妙。

＜受賞数3位＞



ソフトブラーリングアイパレット（14g 2,970円）は、マットからグリッターまで多彩な質感が揃う高発色パレット。

「02ライブリーブラーリング」が最も人気で、柔らかく上品なロージーブラウンが目元に自然な深みをプラスします。

＊メイクアップ効果による

2026年の注目“止まらぬリップ”

来年注目を集めるのが、ヘルシーグロウバームスティック（全10色 3.5g 1,540円）。軽やかな塗り心地で、自然な血色感＊とツヤを与え、肌なじみのよい仕上がりを叶えます。

＜なまいきモード＞は01シャワーピーチ、02スウィートチャット、03アップルフィズ、04ヌードアーモンド、05ロージーナップ。

＜わがままモード＞は06ムーディーピンク、07ベリーフラッシュ、08フレッシュピンク、09モーヴブレス、10フィグレッド。

シーンやムードに合わせて“なりたい私”を演出できると話題です♪

＊メイクアップ効果による

人気の理由は“似合う”が見つかる設計

wakemakeが多くの美容好きに支持される理由は、その人らしさを引き出す絶妙な色設計と、使いやすさへのこだわり。

2025年は48冠＊の快挙を達成し、ブランドリニューアルの成果が明確に表れた一年となりました。

血色感チーク、こなれマルチパレット、高発色アイパレット、そして来年話題必至の10色リップまで、日常を彩る名品が勢揃い。

2026年も、毎日のメイクをもっと楽しくしてくれるアイテムが続々登場しそうです♡

＊2025年1月～12月9日までの受賞数