海外メーカー「AniGame」は、フィギュア「アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer.」を2026年11月に発売する。価格は23,100円。
本商品は「アズールレーン」のキャラクター「アルザス」を着せ替えスキン「陽差しの秘蹟、過熱す」の姿で1/6スケールフィギュア化したもの。
ゲーム内のライブ2Dイラストを元に立体化され、透き通るような肌の質感やボリュームのある髪、豊満なボディラインなどが再現されている。手のアイスキャンディーや頭の花飾りなども細かく造形されている。
また、イラストのプールに入っているイメージを再現できるアクリルプレートと押し付けた胸を再現できる差し開け胸パーツが付属する。
スケール:1/6
サイズ：全高約270mm(台座含む)
(C) Manjuu Co.，Ltd. ＆ Yongshi Co.，Ltd.