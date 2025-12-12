【アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer.】 2026年11月 発売予定 価格：23,100円

海外メーカー「AniGame」は、フィギュア「アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer.」を2026年11月に発売する。価格は23,100円。

本商品は「アズールレーン」のキャラクター「アルザス」を着せ替えスキン「陽差しの秘蹟、過熱す」の姿で1/6スケールフィギュア化したもの。

ゲーム内のライブ2Dイラストを元に立体化され、透き通るような肌の質感やボリュームのある髪、豊満なボディラインなどが再現されている。手のアイスキャンディーや頭の花飾りなども細かく造形されている。

また、イラストのプールに入っているイメージを再現できるアクリルプレートと押し付けた胸を再現できる差し開け胸パーツが付属する。

アルザス 陽差しの秘蹟、過熱すVer.

2026年11月 発売予定

価格：23,100円

スケール:1/6

サイズ：全高約270mm(台座含む)

(C) Manjuu Co.，Ltd. ＆ Yongshi Co.，Ltd.