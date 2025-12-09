マツコ・デラックスが8日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（午後10時）に出演。自身が愛用するガラケー問題について語った。

マツコは「とうとうさ、機種変しようとしたらさ、ガラケーがさ、子ども用と老人用しかないのね」と語った。村上信五は「そうやで。前から言うてたやんかそれは」と反応した。

ガラケーの3Gサービスは、26年3月で終了する。4G対応のガラケーはまだ使用できるが、対応機種も減っている。

マツコは「あったのよ。前は。老人と子どもと中間が。どっちかしかなくてさ。その2つから選べって言われてるのに『はいわかりました』って言うのもしゃくにさわらない？今までいくら払ってきたと思ってるんだあの会社に。（携帯料金）10万円くらいする時から使ってるんだよこっちは。ふざけんなこの野郎！大事にしろもっと！」と怒りの声を上げた。

マツコは「やってらんないわ。なんかこんな今まで頑張ってやってたのにオワコン扱いされて…買う携帯もない」と嘆いた。

マツコは「とうとうスマホ…？」と話すと、村上は「でも持ってる」と話した。

マツコは「もらったやつね」と、iPhone11の機種自体は持っていることを明かし「充電のあれが違うんでしょ？」と質問した。

村上は「11はまだLightningやな」と話すと、マツコは「なによLightningって」と聞き返した。村上は「ほっそい金歯みたいなのがパパパパって入ってるやつや」と充電ケーブルの詳細をユニークに解説した。