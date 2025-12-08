着回しは「ボトムに白」で増えていく「どんなトップスもよく似合う」どこまでも着回せる白の選び方

「トップスの重みをそぐための」白ボトム

やや勇気を伴う一方で、装いに軽さをもたらしたり、クリーンな見た目に導いたりと利点も多い白ボトム。これからのトップスの厚みを軽量化してくれるから、これまで以上に活躍の幅が拡大。着回しの幅をイメージ以上に広げてくれる、注目作をラインアップ。







１．気負わないきちんと感「タック入りのストレートデニムパンツ」

デニムパンツ／TICCA



フランクなデニムを洗練させる混じりけのない白。トップスをINしたときにさまになるタックディテールでのっぺり見えも防ぐ。脚長効果を見込める深い股上。綿100％ながらやわらかく、ストレスフリーなはき心地。







2．重ねるのに好都合な余白「立体感のあるIラインワンピース」

ワンピース／SEA（エスストア）



フレアほどガーリーに傾かない白のIライン。ハリと厚みがあると、あたりが出にくくレイヤードしても美フォルムをキープできる。ボンディング風の厚手生地。白の無地なのに趣を感じる、パールさながらのリュクスな微光沢。







3．コートの中でも埋もれない「フリルつきのフレアな白」

白フレアスカート／MANOF

軽さが欲しい厚着の季節に好都合な白は、変則的なティアードデザインがモードな面持ち。腰まわりはフラットで、厚手トップスとも好バランス。ナチュラルな風合いの綿混。適度な重みで広がりすぎない。







