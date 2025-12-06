知っておきたい逮捕の分かれ道。なぜNHK党・立花氏は逮捕され、田端氏は逮捕されなかったのか？
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」で、「なぜNHK党 立花氏が逮捕され田端は逮捕されないのか？元警視庁 捜査一課の高野氏が解説してくれました。」と題した動画を公開。元警視庁捜査一課の高野あつし氏をゲストに迎え、逮捕されるかどうかの法的な分かれ道について解説した。
動画は、侮辱罪の被疑者となった田端氏自身が検察からの出頭要請を拒否したものの逮捕には至らなかった一方、NHK党の立花孝志氏が逮捕された事例を比較し、その違いを問う形で進行する。田端氏は、「逮捕の要件は、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれの2つだ」と断言。この原則がすべての判断の根幹にあると説明した。
田端氏が逮捕されなかった理由について、高野氏は「警察段階の捜査には協力していたこと」「弁護士を立て、裁判プロセスには乗る意思を示していたこと」が大きかったと分析だ。弁護士を通じて出頭を拒否する姿勢は、逃亡や証拠隠滅の意思がないことの表明とみなされやすいという。高野氏によれば、田端氏のケースは警察の捜査が終わった後の検察からの呼び出しであり、これを拒否しても逮捕に直結するケースは珍しいと語った。
一方で立花氏のケースでは、警察の捜査に非協力的とみなされたことが逮捕の理由になった可能性が高いと指摘だ。高野氏は「警察段階での出頭拒否は、逃亡や証拠隠滅の恐れありと判断され、逮捕の理由になりうる」と解説。警察と検察、どちらの段階での要請を拒否したかが、両者の明暗を分けた重要なポイントだと結論付けた。
YouTubeの動画内容
