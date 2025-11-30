「ユニクロで差がつくのはココです」人気スタイリストがユニクロで買う「とくにいい服」





これといった特徴がない＝そんなベーシックの長所を生かすレパートリーの１つが「サイズ感」。そこで注目したいのが、人気スタイリスト・樋口かほりさんがリコメンドするメンズアイテムが多数そろうユニクロ。「シルエットで楽しむ」ベーシックの新しい形をご提案。







人気スタイリストがユニクロで買うのは「メンズの服」



あえてメンズサイズを着ることによる、サイズや丈の違和感が、無地の服でもオシャレに見えるこなれ感として作用。ユニクロならサイズ展開も多く、自分に似合うものを見つけやすい！ その中でも人気スタイリストも選んでいる「とくにお勧めしたい」アイテムをご紹介。







【スタイリスト・樋口かほりさん】

毎号表紙も担当するGISELeスタイリスト。大人に似合うカジュアルをモットーに、リアリティのあるアイテム選びの提案と肩の力を抜いて着られる、シンプルカジュアルなスタイリングは毎号多くの反響が。







ねらい目は「カシミヤセーター」



「上質なのにロープライスなユニクロのカシミヤセーターは、カラバリも豊富。こちらもレディースではなくメンズサイズならではの絶妙な「つかず離れず」のゆとりシルエットなら着心地もよく、コーディネートしやすい」（樋口さん） カシミヤクルーネックセーター（メンズ） デニムパンツ（メンズ）／UNIQLO







なめらかな生地感の黒デニム



「ユニクロのデニムといえば形もキレイですが、それもメンズに注目。パンツは自分ではいてみても、最初はメンズだからけっこうゆるいかなと思いましたが意外にも、ゆるすぎなくて、形もキレイに出るややゆったりめのストレートという感じ。質感のやわらかい黒で、いい意味でデニムっぽさがないので着やすい」（樋口さん） レギュラーフィットジーンズ（メンズ）／UNIQLO







