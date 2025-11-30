2022年6月29日に大分県別府市で大学生が車にはねられ死亡した「別府ひき逃げ殺人事件」。現場から逃走した八田與一（はった よいち）容疑者に関する情報は、これまでで1万1502件（10月時点）という異例の数にもかかわらず、有力な手掛かりは今のところない。

【映像】“整形経験あり”八田容疑者の特徴（実際の様子）

大分県警は9月、毎年行っているという別府湾の堆積物を調査し、八田容疑者の遺留品などを確認した。

2024年6月、ABEMA的ニュースショーでは八田容疑者の祖父を取材。その際、祖父は「もう死んでる。財布も持たずに別府湾の道路を歩いていって、着ていたものを脱ぎ捨てている。だから入水自殺して……」と語っていた。

事実、取材では別府市民の多くから「八田容疑者は海に飛び込み沈んだ」という声を多数聞いた。しかし、現場を取材した元徳島県警捜査1課警部の秋山博康氏は「仮に海で溺れて沈んでも体内にガスが溜まってすぐに浮いてくる。裸足で逃げる人間は絶対に自分で死んだりしない」と話す。また、地元の漁業関係者らは「別府湾の潮の流れから浜辺に打ち上げられるか、漁船が発見するに違いない」と口を揃える。

大分県警は八田容疑者がTシャツを脱ぎ去ったとされるヨットハーバー付近の海も捜査したが、それは事件発生から約1年後のことだった。

今も遺族の会「別府願う会」や番組宛に情報提供は続いている。

「宅急便の配達員に似ている人が来た。念のため画像を撮った」（情報提供、以下同）

「工場のバイト仲間にイラストにそっくりな男がいた。移動も電車には絶対乗らず怪しかった」

「6月29日の夜に中野から高円寺の電車内で別のそっくりさん（私は本人と思っています）と遭遇。写真はすでに大分県警の捜査本部に送付してあります。現在手配写真などとの機械学習による比較を行なっています」

「飲食チェーンでフードを深く被ってマスクをした似た男を見ました。『おい八田！』と声をかけたら猛スピードで逃げて行ったので、怖くなって私も反対方向に逃げました。怖さと深夜と誰にどう伝えて良いのかもわからず、ビビりながら帰って気のせいだと思い今日まで過ごしましたが、ジュニアさんのYouTubeを見て一応DMしてみました。真偽はわかりませんが、微力ながらもご遺族の方々、亡くなられたご本人様の力になれればと思いました」

いずれも真偽は不明だが、それでもまだ事件の存在すら知らない人も多くいると思われる。八田容疑者はそんな地域を選んで潜伏しているのだろうか。

情報提供は別府警察署（0977-21-2131）まで。X（旧Twitter）の番組公式アカウント（＠News_ABEMA）のダイレクトメッセージでも情報を募集している。

（『ABEMA的ニュースショー』より）