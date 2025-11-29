猿田彦珈琲の福袋2026予約開始！限定グッズと共に新年のスタートを

2025年12月1日（月）より、猿田彦珈琲の「福袋2026」の予約販売が公式オンラインショップでスタート！今年は「グランデ」「トール」「ショート」の3つのラインナップが登場。それぞれの福袋には、日常使いにもぴったりな限定グッズがセットになっており、猿田彦珈琲ファンにはたまらない内容です。さらに、お年玉ブレンドをはじめとした特別なコーヒーが楽しめ、新年のスタートを華やかに彩ってくれます♪

3種類から選べる福袋

グランデ

トール

ショート

猿田彦珈琲の福袋2026には、3つのバリエーションが揃っています。「グランデ」では、大容量で23枚のドリップバッグがセットになり、コーヒーをじっくり楽しみたい方にぴったり。

少しお手軽に楽しみたいなら、「トール」を。福袋限定の巾着もついて、便利に持ち歩けます。そして、「ショート」は、手軽にさまざまなドリップバッグを楽しめるセットで、ポーチ付き♪

いずれも新年にぴったりの特別なコーヒーがセットに！

限定グッズで毎日を特別に

福袋2026トートバッグ

セラミックカップ

福袋2026巾着

福袋2026スライダーポーチ

それぞれの福袋には、猿田彦珈琲ならではの限定グッズがセットに！「グランデ」にはトートバッグとセラミックカップが、「トール」には巾着が、「ショート」にはスライダーポーチがついてきます。

どれも日常使いしやすいデザインで、コーヒータイムを一層楽しくしてくれます。グッズとコーヒーの組み合わせで、素敵な新年を迎えましょう♡

特別なお年玉ブレンド

お年玉ブレンド

福袋2026に入っている「お年玉ブレンド」は、特別なゲイシャを使った中深煎りブレンド。コロンビア産の2種類のゲイシャ豆をブレンドし、華やかな香りと透明感のある甘みが絶妙に調和しています。

柚子や和三盆糖、ジャスミンを思わせる風味が特徴で、新年を祝う気持ちを込めてお届けします。猿田彦珈琲の特別なブレンドで、幸せなスタートを切りましょう♪

豊かな新年の始まりを



猿田彦珈琲の福袋2026で、新年を華やかにスタート！「グランデ」「トール」「ショート」の3つのラインナップは、それぞれ異なる魅力が詰まっています。

どれも限定グッズと共に、新しい年にぴったりなコーヒーがセットに。お年玉ブレンドの特別な味わいで、心躍る新年を迎えてください。

公式オンラインショップでの予約販売は2025年12月1日（月）から。お早めにチェックして、素敵な福袋を手に入れましょう♪