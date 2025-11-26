「SixTONES」の森本慎太郎（28）が26日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。大先輩に“クレーム”をつけた。

この日のテーマは「ワークライフバランスを捨ててる女＆大事にしてる女」。街頭インタビューのVTRで共感できるものがあったかと聞かれると「上司が働きすぎてプレッシャーってやつあったじゃないですか。僕も経験があって、東山先輩なんですけど」と、現在はSMILE-UP.（旧ジャニーズ事務所）の社長を務める東山紀之氏の名前を挙げた。

かつて舞台で共演した際、東山氏がリハーサルの1時間半前からスタジオに入りストレッチなどをしていたといい「ちょっとこれ、何のアピールなんだろう？と思って」。これに共演者は騒然「アピールじゃない！」「必要なのよ！」とツッコミが殺到した。

さらに「12時リハーサル開始の時とかは、10時に現場に入るようにするわけじゃないですか。で、僕とかはストレッチ要らないんです。2時間何してりゃいいんだと思って」と不満顔。MCの上田晋也に「迷惑だったと？」と振られると「迷惑でした」と即答。スタジオを爆笑させた。