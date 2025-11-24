先住猫に寄り添って子猫が眠っていると…？まるでお寿司のような寝姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2.6万いいねを突破し、「シャリハーフみたい」「可愛ゆい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：ピッタリとくっついて眠る2匹の猫→上から見ると…まるで『お寿司』のような可愛すぎる見た目】

まるでお寿司！

Xアカウント「ルリ」に投稿されたのは、子猫の『藍（らん）』くんと先住猫の『瑠璃（るり）』ちゃんが寄り添って眠る様子です。

らんくんはお家に来たばかりの新入り子猫ちゃん。まだ遊び盛りで活発なのだそうです。そのため、寝ているときだけは先住猫のるりちゃんの側にいられるとのこと。手足をだらんと下に下げたまま横になっていたという２匹。同じポーズ、同じ向きですっぽりとらんくんがるりちゃんのお腹のところに収まっていたのだそうです。

すると、上から見た２匹の様子がまるでお寿司のようだったといいます。大きなネタのるりちゃんと、小さなシャリのらんくんとで、贅沢なお寿司が出来上がったのだとか！寄り添って眠る姿もネタになる、るりちゃんとらんくんなのでした。

他の投稿では、眠そうならんくんにるりちゃんが近づく様子が見られました。

また、元気いっぱいならんくんがいたずらをしている様子も見られました。遊び盛りなうちは、大人しくるりちゃんと寄り添うのは難しいでしょうが、大人になれば起きていてもるりちゃんと仲良く寄り添う日がくるのではないでしょうか。とても楽しみです。

可愛すぎる寝姿にほっこり

るりちゃんにらんくんがぴったりとくっついて眠る姿を見た多くの方たちから「くっついててかわいい」「仲良し」などの声が寄せられていました。

2匹の可愛らしい寝姿にとても癒されました。

Xアカウント「ルリ」では、猫のらんくんとるりちゃんの可愛い様子がたくさん投稿されています。ほのぼのとした猫たちの日常を見てとても微笑ましい気持ちになりました。

