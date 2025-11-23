Àî±Û¢Î³ùÁÒ¡ÖÄ¾ÄÌ¡×¡ª ¡ÈÄä¼Ö±Ø¤¬ÆÃ¼ì¤ÊÆÃµÞ¡É¤¬±¿Å¾¤Ø ÂçµÜ±Ø¤ä²£ÉÍ±Ø¤âÄÌ²á!? 3Îó¥·¡¼¥È¤Î¹ë²Ú¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤âÏ¢·ë
Î×»þÆÃµÞ¡Ö³ùÁÒËþµÊÀî±Û¡×¤¬12·î±¿Å¾
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÎ×»þÆÃµÞ¡Ö³ùÁÒËþµÊÀî±Û¡×¤òÀî±Û¡Á³ùÁÒ´Ö¤Ç1±ýÉü±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬Àî±Û¢Î³ùÁÒ¡ÖÄ¾ÄÌÆÃµÞ¡×¤Î±¿¹Ô»þ¹ï¤Ç¤¹
¡¡¤³¤ÎÎó¼Ö¤ÏÀî±ÛÀþ¤ÎÀî±Û¡ÁÆü¿Ê´Ö¤Î³Æ±Ø¤«¤é³ùÁÒ¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ëÆÃµÞ¤Ç¡¢ÂçµÜ±Ø¤ä²£ÉÍ±Ø¤Ç¾è¹ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÅÓÃæÄä¼Ö±Ø¤ÏÆî¸ÅÃ«¡¢»ØÀð¡¢À¾ÂçµÜ¡¢Æü¿Ê¡¢ËÌ³ùÁÒ¤Ç¤¹¡£3Îó¥·¡¼¥È¤Î¹ë²Ú¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤¬Ï¢·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëE653·Ï7Î¾ÊÔÀ®¡ÊÁ´¼Ö»ØÄêÀÊ¡Ë¤Ç±¿¹Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£