故・森永卓郎氏「たばこ増税はただの”嫌がらせ”」…経済をかじった人間なら誰でもわかる「政府の過ち」

たばこの値上げが止まらない。人気銘柄の「セブンスター」は、1969年の発売当初は一箱100円だったが、2025年現在では600円と実に6倍に跳ね上がっている。さらに政府は、2027年から2028年にかけて、紙巻きタバコと加熱式タバコの両方に対し、1本あたり1円の増税を実施する方針を公表した。このペースで値上げが続けば10〜20年後には一箱1000円を超える銘柄が出てくるかもしれないと愛煙家を戦々恐々とさせている。

こうした「1000円たばこ時代」の到来に20年前から警鐘を鳴らし続けてきたのが経済アナリストの故・森永卓郎氏だ。近年拍車がかかるたばこ増税論に一石を投じる彼の“魂の主張”を「週刊現代」2008年8月2日号より再編集してお届けする。

たばこ増税は確実に逆効果

私は2年前の増税時に段ボール箱ごと買いだめして、いまもその分を吸っています。もし一箱1000円になったら冷凍倉庫を借りようと真剣に考えていますよ。たぶん20年は保つでしょうから、それだけコストをかけても充分元が取れるはずです。

たばこ増税論について言わせてもらえば、値上げは財政再建にとって間違いなく逆効果になります。最近では2003年と2006年に2回の値上げがありましたが、今年度のたばこの税収見通しは2兆2000億円。これは2001年を下回る数字なんです。

値上げは瞬間的な税収増は見込めるものの禁煙者が増えていくため、すぐに落ちる。しかも下げ方は激しくなっていく。今後さらに大幅な値上げをすれば、税収の下げ幅ももっと大きくなります。これは経済をかじった人間なら誰だってわかることなんです。

一箱1000円になれば喫煙者の8割は「禁煙」

日本財団の笹川陽平会長は、仮にたばこの消費が3分の1まで減っても、税収は増えるといっています。でも、需要の落ち込みはその程度で収まるはずがない。今年4月に行われた製薬会社「ファイザー」の調査でも、一箱1000円になれば喫煙者の8割は「禁煙する」と答えています。

「8割もやめられるか」と疑う人もいるかもしれませんが、毎日2箱吸えば1ヵ月のたばこ代は6万円。一方で平均的なサラリーマンの小遣いは、せいぜい月4万円ほど。これには昼飯代も入っているわけですから、やめられるかどうかの問題じゃなくて、現実的に1000円もする煙草を買い続けられるはずがないんです。税収が増えるどころか、減ることだってあり得ます。

それに、これは悪いことかいいことか議論が分かれるところなんですが、みんながたばこを吸わなくなると、平均寿命が数年延びる。すると何が起こるかというと、一つは年金支給額の増加。もう一つは高齢者医療費の増加。この分の財政負担も大幅に増えるのは避けられない。少なくとも数兆円レベルになるでしょう。

つまり、日本の財政はたばこの値上げで急速に悪化する。いま財政が厳しい状況にある時に、あえて財政破壊行為をしようとしているわけで、これはじつはとんでもない話なんですよ。私は、増税を推進しようとしている人たちの本当の目的は、喫煙者に対するただの「嫌がらせ」ではないかと本気で思っています。

禁酒法時代の再来か

たとえば「タスポ」。未成年者の喫煙防止にほとんど効果がないことがわかっていながら導入したのは、それ以外の理由が考えられない。あるいは、JR東日本の各駅でも「喫煙所はこちら」という標示を次々に撤去している。もともと喫煙所はホームのどちらかの端にしかないから、片方の端へ歩いていってないと、延々と反対まで歩かないといけない。これは、吸わない人がその姿を眺めて「ざまあみろ」と笑えるからですよ。

もし本当に一箱1000円時代が来たら、私は不法な“闇たばこ”を売るバーが増えて、それが成長産業にすらなりかねないと思っています。

アメリカの禁酒法時代と同じようなことがきっと起こるでしょうね。

「週刊現代」2008年8月2日号より

