11月8日の土曜日、木枯らしの吹く肌寒い週末、東京都豊島区にある東池袋中央公園では、550人分の食料をビニール袋に詰め込む作業が行われていた。この公園で月2回、定期的に開かれる生活困窮者への食料配給、いわゆる「炊き出し」の準備であるが、スタッフの男性はある“異変”を口にする。「この半年間でご高齢の方がかなり増えた」というのだ。

※本稿は「週刊新潮」2025年11月20日号掲載【「生活保護」申請増加で年金生活者がバカを見る】の一部を抜粋／編集したものです。

定価430円のメンチカツ弁当の他に、食パン1斤とキュウリが2本、来るべき冬に備えての手袋など。それがこの日の支給品だった。

高齢者の生活保護受給が増えている

「公園の炊き出しに毎回ボランティアとして参加していますが、この半年間だけでもご高齢の方がかなり増えた印象ですね」

とは、NPO法人「TENOHASI」に所属する30代の男性スタッフ。

「ざっと2割くらいは増えたでしょうか。急なことで、理由も分からず不思議に思っています。炊き出しでは食料品を配るだけでなく、生活全般をはじめ、医療や法律に関する相談ができるブースも設けられています。そこでも、相談に来るのは高齢の方が中心ですね」

同法人の代表理事を務める清野賢司氏が話を継ぐ。

「私たちはバブル崩壊で増加したホームレス対策の一環で、1999年から約25年間、炊き出しを続けてきました。以前はホームレスの参加者が多かったのですが最近は少なくなってきましてね。代わりにアパートなど家屋に暮らす方が7割を占めるようになった。相談内容も“収入が不安定なため家賃が払えないので退去を迫られている”など、この物価高では東京で賃貸生活もままならない様子。国民年金や厚生年金を貰っていても生きていけない。生活保護を受けるしかないという高齢の方が大勢いらっしゃいます」

この炊き出しをきっかけに、生活保護の申請に踏み切る人もいるという。

「昨年だけでも、100名くらいの方が生活保護の申請相談に来られました。平均年齢は55歳前後と高齢化が進んでいます」（同）

「やっぱり生活保護を貰っているというのは恥ずかしい」

炊き出しには、確かに年金受給世代と思しき高齢者たちが列を成していた。大半は小奇麗な恰好で、困窮していると一目でわかるような人は目につかない。

会場に並んでいた65歳の男性は、ネイビーのチェスターコートにバーバリーチェックのマフラー姿。清潔感のある恰好だが、実は年金と生活保護のW受給者だとした上で、こう話す。

「月々に振り込まれる年金の額は8万円です。それだけでは物価も家賃も高い都内で暮らせないので、生活保護を5万円ほど貰っています。贅沢なんかとてもできませんし、なるべくお金を使わないように毎日の食事はスーパーで安売りをしているレトルトカレーなどでしのいでいます」

この男性は明治大学を卒業後、進学校の生徒を対象とする塾講師を生業にしたが、今から20年ほど前に辞めてしまったという。

「当時は月収で40万円ちかく貰っていました。今、受給している厚生年金はその頃に積み立てた分です。勉強を子供に教えるのは天職でしたが、モンスターペアレンツの対応などに疲れて精神的に参ってしまった。46歳の時に辞めたのですが、その決断がいけなかったんです。62歳で腰を悪くするまでは、清掃業や警備員など派遣の仕事を転々としましたが、月収は14万〜15万円前後。塾講師で蓄えた貯金もどんどん減って底を突きました」（同）

40代の決断に後悔する日々を送っているという。

「あの頃の自分には“仕事を簡単に辞めるんじゃない！”と活を入れてやりたい。やっぱり生活保護を貰っているというのは恥ずかしい。我々の世代は生活保護を受けている人たちへの偏見が根強くある。僕自身、若い頃は“生活保護受給者は社会のお荷物”と思っていましたから。自分が貰う側になって毎日肩身が狭いですよ……」（同）

大学時代の友人に再会する時が最も辛いそうだ。

「生活保護のことは内緒にしていますが、お互いの仕事の話になると卑屈になってしまう。表面上は楽しくしていても、相手が少し視線を逸らしただけで“馬鹿にされたんじゃないか”と自己嫌悪に陥ります。足腰が悪くて立っているだけでも腰が痛む体になってしまったので、今は仕事をしていません。ほんの少しでもパートなどをしてこの生活から抜け出したい」（同）

生活保護の受給者は約200万人で支給総額は4兆円に迫る

生活保護を巡っては、高市政権が初めて臨む今国会で新たな動きがあった。今年6月、最高裁は2013〜15年に厚労省が実施した生活保護費の1割減額を違法とする判決を下した。しかし今月になって国は、専門部会で協議した結果、減額分の補償について全額は行わないという姿勢を示したのである。

今月7日、衆院予算委員会で答弁した高市首相は、

「違法と判断されたことについては深く反省し、おわびを申し上げます」

と言って理解を求めた。

社会部デスクが言う。

「厚労省の前には、補償や謝罪を求める人々が抗議のために集まりました。そもそも同省が生活保護費を減額したのは、社会保障費の増加が問題視されていた時期。あれから10年が経ちましたが、生活保護の受給者は全国に約200万人いて、支給総額は4兆円に迫る勢い。申請者数は5年連続で増え続けています」

