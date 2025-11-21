流行中の「インフルエンザ」感染しやすい“5つのタイプ”と予防法を解説！血糖高めや栄養・睡眠不足など…複数該当は発症リスク3.6倍

全国で猛威を振るうインフルエンザ。京都大学などの研究で、感染しやすい人には「血糖が高め」「肺炎経験あり」「アレルギー持ち」「栄養不足」「多忙・睡眠不足」の5タイプがあることが分かった。複数該当すると発症リスクは約3.6倍に上昇するという。

予防には、食事の工夫や湿度管理、抗酸化食品の摂取、十分な栄養と休養が重要だということだ。

全国で猛威を振るっているインフルエンザ。

インフルエンザにかかりやすい5つのタイプが最新の研究で明らかになった。

これは2つの大学と大手製薬会社が協力して発表した研究結果だ。

青森・弘前市の20歳以上の約1000人の血液検査や食事、睡眠時間、通勤時間などの生活習慣など3000項目以上のデータをとり、その中でインフルエンザにかかった121人の特徴を分析。

さらに、重要な165項目に絞ってAIで分析してみると、この解析結果から、インフルエンザにかかりやすい人の傾向として5つのタイプがあると分かったということだ。

この5つのタイプとは「血糖が高めな人」「肺炎を過去に経験したことがある人」「アレルギーがある人」「栄養不足な状態な人」「多忙・睡眠不足な人」の5つだ。

それぞれの理由を見ていく。

「血糖が高めな人」は、白血球が減ってしまって、免疫力が低下してしまうといったことがある。

「肺炎を経験したことがある人」は、もともと感染症に対して抵抗力が弱いと考えられているという。

「アレルギーがある人」に関しても、常に免疫が過剰に反応していて、炎症で防御機能が疲弊しがちだという背景があるということだ。

また、「栄養不良」は免疫細胞そのものを弱らせ、「多忙・睡眠不足」は免疫関連のホルモンの乱れなどが理由として挙げられている。

青井実キャスター：

血糖値を抑えていても、睡眠不足だったりするだけでも、かかりやすくなるということですね。

インフルエンザにかかりやすい体質や生活習慣は一様ではなく、多方面の要因が関わっていることが分かったということが、この研究結果の大事なところだという。

複数の特徴を持っている人は、普通の人に比べてインフルエンザの発症リスクが約3.6倍もあることが分かった。

今回の研究に携わった京都大学の奥野教授は、この研究結果の今後の生かし方について、次のように話す。

京都大学大学院医学研究科・奥野恭史教授：

（インフルエンザにかかりやすい）5つのパターンを出せてきているので、今の状態はこのパターンだから、これを気をつければ感染を少しでも減らせる、つまり予防ができるということですね。

「十分な栄養と休養が重要」予防策は？

どう予防するのかも見ていく。

「血糖が高めな人」は、血糖値を急に上げない食べ方をすることが大事。

なので食事は野菜、たんぱく質、炭水化物といった順番で食べることが大事だという。

「肺炎を経験したことがある人」は、肺や気道の粘膜を守るために部屋の湿度を常に40％から60％程度に保つこと。

「アレルギーがある人」は、果物や緑茶など、ビタミンC・ビタミンE・ポリフェノールなどを含む食材で抗酸化力を補ってほしいということだ。

「栄養不足の人」は、良質なたんぱく質をとり、朝食を抜かず体温をUPさせる。

「多忙・睡眠不足の人」については、睡眠時間がなかなかとれない人はお昼に仮眠を15分だけとるだけでも違うということです。でもそれも難しいという人は、タウリンというタコ、イカ、魚、カキ、アサリ、シジミなどの貝に含まれている栄養成分をとることも効果的だということです。

「多忙・睡眠不足」で要注意な人について、立川パークスクリニック・久住英二院長は「本当に疲れ切ると、朝早く目が覚めるようになる。目覚まし時計より早く起きる状態はかなり交感神経が緊張していてまずい状態。だいぶ疲れているので、体調管理を見直す必要があります」と話す。

遠藤玲子キャスター：

年齢が上がるにつれて目が覚めるのが早くなっちゃうので。疲れているサインかもしれないんですね。

SPキャスター・柳澤秀夫氏：

1つでもいいから実践すると。それと湯船に浸かって体を温めてあげる。この季節は手洗い・マスクなど忘れないようにしましょう。

（「イット！」11月20日放送より）