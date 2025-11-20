阪神の岩崎優投手（34）が20日、大阪府羽曳野市内のグラウンドで「羽曳野ボーイズ」の中学生50人に野球教室を行った。

投手のブルペン投球を1人ずつ見守って丁寧に分かりやすく技術指導や助言を送るなど約2時間、交流した。 最後には岩崎の野球教室では今や恒例となっている“ガチンコ対決”も実施。中学生12人と対戦し5人目まで4奪三振と圧倒したが、6人目に対峙した吉田悠成くんが130キロ超の直球を完ぺきに捉えて左翼越えホームランを放った。

計12人に9奪三振と実力見せつけた左腕だったが、最後に吉田くんを呼び止めて「もう1回お願いします」と“泣きの一回”を要求。しかし、再戦でも吉田くんは岩崎の直球を捉えて左翼へヒット性の当たりを放った。

奇しくも来春から岩崎と同じ静岡県の高校に進学予定の吉田くんに「怖いな。4年経ったら対戦してるかもしれないな」とエールを送った岩崎。最後は「全国にはすごい選手がいっぱいいます。自分のチームだけでえらくなるんじゃなく、他のチームのすごい選手に勝っていってください」と子どもたちの背中を押した。