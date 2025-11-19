【ニトリ】にゃんこの腕部分がアイマスクになる！ 枕カバーがネット限定で新登場
ニトリから生まれたインテリア雑貨のお店「デコホーム」のオリジナルキャラクター、デコネコに包まれる枕カバーがネット限定で登場。なんとデコネコの腕がアイマスクになっちゃう！
「デコネコ」はデコホームから生まれた、大人気のオリジナルキャラクター。ゆるかわなお顔がポイント。
そんな大人気キャラクター「デコネコ」のシリーズから、アイマスク付き枕カバーが新登場。にゃんこの腕部分がアイマスクになって顔を包み込み、光をさえぎってくれるユニークな商品だ。また、手は離れないようマジックテープで固定できる。
存在感のある大きなデコネコの顔がまくら部分にデザインされており、寝室に置いているだけで癒しの雰囲気を演出。枕部分は綿100％。かわいいだけでなく、触り心地までこだわっている。
そしてアイマスク付き枕カバーには、シマエナガタイプも。
こちらは、シマエナガの翼がアイマスクになる、癒しの商品。枕部分だけでなく、翼の裏生地も綿100％で、アイマスクの肌触りも抜群。シマエナガの周りには雪の結晶がプリントされて、冬のコーディネートにピッタリ。
見た目に癒されて、便利はアイマスク付きの枕カバー、睡眠のお供にいかが。
