味つけは塩だけ！和田明日香さんの「手羽中のめっちゃカリカリ焼き」｜こどもがよろこぶレシピ
人気料理家・和田明日香さんのおうちの定番メニュー「手羽中のめっちゃカリカリ焼き」。
鶏の手羽中を焼いて塩をかけただけのシンプルな料理ですが、香ばしい香りとそのおいしさで、家族が大よろこびする一品なのだそう。
なんとお肉が苦手な娘さんも「これは何個でも食べられる」と太鼓判を押すほど。
こんがりきつね色のビジュアルにテンションが上がります♪
「手羽中のめっちゃカリカリ焼き」のレシピ
材料（3〜4人分）
鶏手羽中（ハーフ）……16本
塩
サラダ油
作り方
（1）下味をつける
手羽中に塩をまんべんなくふり、なじませる
（2）手羽中を焼く
フライパンにサラダ油小さじ1/2を入れ、手羽中の皮を下にして並べる。弱めの中火にかけ、皮がカリカリになるくらいまで10分ほどじっくりじっくり焼く。上下を返し、身のほうもしっかり焼き目がつくまで5分ほど焼く。
（3）盛りつける
器にもりつけ、塩適宜をふる。
ポイントは、焼き色がしっかりつくまで時間をかけて焼くこと。こどもたちの「早く食べたい！」というプレッシャーに、負けないようにじっくり焼いてくださいね。
焼いている間にただよう香ばしい香りもごちそうのひとつ。
味つけは塩だけとは思えないおいしさに、おどろくこと間違いなしですよ♪