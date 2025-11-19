味つけは塩だけ！和田明日香さんの「手羽中のめっちゃカリカリ焼き」｜こどもがよろこぶレシピ

人気料理家・和田明日香さんのおうちの定番メニュー「手羽中のめっちゃカリカリ焼き」。

鶏の手羽中を焼いて塩をかけただけのシンプルな料理ですが、香ばしい香りとそのおいしさで、家族が大よろこびする一品なのだそう。

なんとお肉が苦手な娘さんも「これは何個でも食べられる」と太鼓判を押すほど。

こんがりきつね色のビジュアルにテンションが上がります♪

「手羽中のめっちゃカリカリ焼き」のレシピ

材料（3〜4人分）

鶏手羽中（ハーフ）……16本

塩

サラダ油



作り方

（1）下味をつける

手羽中に塩をまんべんなくふり、なじませる

（2）手羽中を焼く

フライパンにサラダ油小さじ1/2を入れ、手羽中の皮を下にして並べる。弱めの中火にかけ、皮がカリカリになるくらいまで10分ほどじっくりじっくり焼く。上下を返し、身のほうもしっかり焼き目がつくまで5分ほど焼く。

（3）盛りつける

器にもりつけ、塩適宜をふる。

ポイントは、焼き色がしっかりつくまで時間をかけて焼くこと。こどもたちの「早く食べたい！」というプレッシャーに、負けないようにじっくり焼いてくださいね。



焼いている間にただよう香ばしい香りもごちそうのひとつ。

味つけは塩だけとは思えないおいしさに、おどろくこと間違いなしですよ♪