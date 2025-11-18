トヨタ新「小型“4WD”ミニバン」がスゴい！ 高性能な両側パワースライドドア×専用デザインが魅力！ 7人乗れて燃費もサイコーな「シエンタ」最高級モデルとは！

高性能な両側パワースライドドア×専用デザインが魅力！

トヨタは2025年8月5日、コンパクトミニバン「シエンタ」の一部改良モデルを発売しました。

今回の改良では装備が拡充されて商品力が向上したほか、モデリスタと共同開発を行ったコンプリートカー「JUNO（ジュノ）」が新たに追加されています。

【画像】超カッコいい！ これが最高額の「新4WDコンパクトミニバン」です！ 価格は332万円（30枚以上）

では、このように進化したシエンタの中で、最も高価なモデルとはどのような仕様なのでしょうか。

7人乗れる！ シエンタの最高級モデルとは？

シエンタは2003年の発売以来、日本の道路事情に適した扱いやすいコンパクトミニバンとして人気を博してきました。現行モデルは2022年にフルモデルチェンジした3代目にあたります。

日本自動車販売協会連合会（自販連）が発表する新車販売ランキングによると、直近の2025年10月の販売台数は8017台を記録。登録車全体の6位にランクインするなど好調を維持しています。

2025年8月5日一部改良では、新装備の追加や先進安全装備の機能追加、そして人気オプションの標準装備化によって、商品力が一層高められました。

また、注目されるのがモデリスタと共同開発したコンプリートカー“JUNO”の発売です。

“JUNO”は、後部座席を取り外した2人乗りのレイアウトを採用。これにより生まれた広大な車内後方スペースに、テーブルやクッションなど5種類の着脱可能な家具モジュールを組み合わせることで、自分好みの空間を作り出すことができます。

さて、そんなシエンタのラインナップで最も高価なグレードは、“JUNO”のベースにもなった「Z」グレードのハイブリッド車で、E-Four（4WD）の7人乗り仕様です。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695mm×全高1715mm、ホイールベースは2750mmと、ミニバンでありながら扱いやすいサイズを維持しています。

パワーユニットとして、1.5リッターハイブリッドシステムを搭載。駆動方式には電気式4WDシステム「E-Four」を採用し、燃費はWLTCモードで24.8km／Lです。

シエンタは、四角いフォルムの角を丸めた、愛着のわくデザインが特徴ですが、最高級モデルのZグレードでは、金属調塗装のフロントグリルモールや、フロント・リアに個性的なデザインのLEDランプを採用するなど、下位グレードとの差別化が図られています。

樹脂製のホイールキャップも、Zグレードではダークグレーとシルバーの2色塗装となります。

ボディカラーは2トーンカラーを含めて多彩なバリエーションが用意され、Zグレードは全9色から選択が可能です。

インテリアカラーはブラック、カーキ、フロマージュの3色が設定されています。シートの生地はファブリックですが、Zグレードのみ消臭・撥水撥油機能を備えたものが採用されています。

装備面でもZグレードは充実しており、両側パワースライドドアには指先で操作できるワンタッチスイッチが備わるほか、床下のセンサー部に足をかざすだけで自動作動するハンズフリー開閉機能が専用装備として搭載されます。

Zグレード向けのディスプレイオーディオは10.5インチの大型スクリーンを搭載し、コネクティッドナビに対応。メーターも、下位モデルのアナログ式とは異なり、ディスプレイ表示のオプティトロンメーターと7インチマルチインフォメーションディスプレイが装着され、ステアリングも本革巻きとなります。

パーキングブレーキについては、全車にブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキが搭載されています。このブレーキホールド機能は、一度オンにしてエンジンを切った場合でも、次回の運転時に同じ設定が適用される仕様です。

また、従来オプション装備として人気が高かった前後方のドライブレコーダーやETC2.0ユニットも、今回の改良から「X」グレードを除く全車に標準装備されました。その他の標準装備として、Zグレードには下位グレードに対して運転席のアームレストや後席用のサンシェードが追加されます。

安全装備としては、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を全車に標準搭載。レーダークルーズコントロールは先行車の停止にあわせて自車も停止する停止保持機能を搭載し、さらにドライバー異常時対応システムが追加されるなど、先進安全装備がアップデートされました。

そして、Zグレードでは、上空から見下ろしたような映像を表示する「パノラミックビューモニター」が標準装備となるほか、スイッチを押すだけで駐車操作を支援する「トヨタ チームメイト（アドバンスト パーク）」もオプション設定され、駐車支援に関する装備が充実しています。

※ ※ ※

シエンタの最高級グレードZ（ハイブリッド車・E-Four・7人乗り）の価格（消費税込）は332万2000円です。

ちなみに、最安モデルである「X（ガソリン車・2WD・5人乗り）」の207万7900円と比較すると、124万4100円の価格差となっています。