´Ú¹ñ¿Íµ¤OLENS¤Î¿·¿§¡ÖMoodChoco¡×ÅÐ¾ì♡¥àー¥É¥Ê¥¤¥È¤«¤éÂç¿Í¸«¤¨¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¿·È¯Çä
´Ú¹ñ¤Ç¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡ÖOLENS(¥ªー¥ì¥ó¥º)¡×¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼«Á³¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯À¹¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¡ØMoodnight(¥àー¥É¥Ê¥¤¥È)¡Ù¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¿·¿§¡ÖMoodChoco(¥àー¥É¥Á¥ç¥³)¡×¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î17Æü(·î)12:00¤è¤ê¥â¥¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈËÜÅ¹¡¦Qoo10Å¹¤Ë¤Æ¡¢12·î4Æü(ÌÚ)15:00¤«¤é¤Ï¤½¤ÎÂ¾EC¥âー¥ëÅ¹¤Ç¤âÈ¯Çä¥¹¥¿ー¥È¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Æ·¤ò³ð¤¨¤ë¿·¿§¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢È¯ÇäµÇ°¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥àー¥É¥Á¥ç¥³¤¬³ð¤¨¤ëÂç¿Í¤Î¥Á¥ç¥³¥Ö¥é¥¦¥ó
¡Ø¥àー¥É¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Î¿·¿§¡ÖMoodChoco(¥àー¥É¥Á¥ç¥³)¡×¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ßー¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ê¥Á¥åÀ¹¤ê¥ì¥ó¥º¡£
´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤¯¤¹¤ß´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ë²Ä°¦¤µ¤â»Ä¤ëÀäÌ¯¤Ê¥«¥éー¤Ç¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥É¥Ã¥È¤È¤Õ¤ó¤ï¤ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬Æ·¤Ë¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢¥ì¥Ç¥£¥é¥¤¥¯¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£Í¥¤·¤¤¥¢¥Ã¥·¥å¤Î¥Á¥ç¥³¥«¥éー¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¥Èー¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤¦¤ë¤Ã¤È¤·¤¿¿ÀÈëÅª¤ÊÌÜ¸µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¢ö
¥Ñ¥é¥É¥¥¤Î¸ÂÄê¥µ¥¯¥é¥ô¥§ー¥ë¥ê¥Ã¥×♡ÎëÃî»ûºùµ§´ê¤ÎÆÃÊÌ¥«¥éーÅÐ¾ì
È¯Çä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë&¥·¥êー¥º³µÍ×
¿·¿§¡Ö¥àー¥É¥Á¥ç¥³¡×¤Ï¡¢¥â¥¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈËÜÅ¹¡¦Qoo10Å¹¤Ç2025Ç¯11·î17Æü(·î)12:00¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎEC¥âー¥ëÅ¹¤Ç¤Ï12·î4Æü(ÌÚ)15:00¤è¤êÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
OLENS¥·¥êー¥º¤ÏÁ´14¥·¥êー¥º¡¦·×40¿§¤òÅ¸³«¡£¥ì¥ó¥º¤Ï1day¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢BC8.7mm¡¢DIA14.5mm(¥ê¥¢¥ê¥Ã¥·¥å)¡¢DIA14.2mm(¤½¤ÎÂ¾¥·¥êー¥º)¡¢´Þ¿åÎ¨¤Ï38.5¡ó¡£
ÅÙ¿ô¤Ï¡Þ0.00～-10.00¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï10ËçÆþ¤ê1,760±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç¤¹¡£
¿·¿§È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÉ¬¸«
¥àー¥É¥Á¥ç¥³È¯Çä¤ÈOLENS3¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯11·î17Æü(·î)12:00～11·î24Æü(·î)23:59¤Î´ü´Ö¡¢¥â¥¢¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈËÜÅ¹¤Ë¤Æ¿·¿§¤ò´Þ¤àÂÐ¾Ý¥·¥êー¥º¤¬1È¢15¡óOFF¡¢2È¢°Ê¾å¤Ç20¡óOFF¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¥àー¥É¥Ê¥¤¥È¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥íー¥¤¥Æ¥£¥¢¡¢¥ê¥¢¥ê¥Ã¥·¥å¤Î¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥éー¤ò¤ªÆÀ¤Ë»î¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹♡
Âç¿Í¸«¤¨¤¬³ð¤¦¿·¿§¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯♡
Âç¿Í¥àー¥ÉÉº¤¦¿·¿§¡ÖMoodChoco(¥àー¥É¥Á¥ç¥³)¡×¤Ï¡¢¼«Á³¤ËÀ¹¤ê¤¿¤¤¿Í¤äÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ëÌÜ¸µ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ì¥ó¥º¡£O
LENS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢Æ·¤ËÆëÀ÷¤à¥Á¥ç¥³¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¾åÉÊ¤ÊºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢¤¼¤Ò¿·¿§¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡