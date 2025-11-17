¥³¡¼¥Á¤ÈÌó20Ê¬¤Îµï»Ä¤ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ö¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¡×¡¡10È¯¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬²Ý¤·¤¿Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¡È¥Î¥ë¥Þ¡É
¾®Àî¹Ò´ð¤Ï¡ÖÊ£¿ôÆÀÅÀ¡×¤òÁÀ¤¦
¡¡ÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð¤¬11·î17Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ø¼°Îý½¬¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Á°Æü16Æü¤ËÌ¾ÇÈ¹À¥³¡¼¥Á¤«¤éÌó20Ê¬´Ö¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥óÆÃÊÌµï»Ä¤ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡Ö°Õ¸«¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£12»î¹ç¤Ç10¥´¡¼¥ëµó¤²¤ë¾®Àî¤ÏWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼À¸¤»Ä¤ê¤ËÇ³¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÇòÇ®¤·¤¿ÆÃÊÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á°Æü16Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤ÏGKÁáÀîÍ§´ð¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢¾®Àî¤ÈÌ¾ÇÈ¥³¡¼¥Á¤ÏÌó20Ê¬´Ö¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤ò¸ò¤¨¤ÆÆþÇ°¤ËÆ°¤¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤¢¤¿¤ê¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌ¾ÇÈ¤µ¤ó¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÎ¢¤ËÈ´¤±¤ë²ó¿ô¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï»î¹ç¤Î¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤¬É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«°Õ¸«¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¥Á¡¼¥à¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤³¤Ã¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀèÈ¯Æþ¤ìÂØ¤¨¤òÌÀ¸À¡£¾®Àî¤â¾åÅÄåºÀ¤¤Ë¤«¤ï¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡ÖWÇÕ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¸½¾õ¤òÊ¤¤¹ÇúÈ¯Åª¤Ê³èÌö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤êÊ£¿ôÆÀÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡È2¥´¡¼¥ë°Ê¾å¡É¤ò¥Î¥ë¥Þ¤Ë²Ý¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤Ï¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ100»î¹çÌÜ¤Î»Ø´ø¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¡£ÀáÌÜ¤Î°ìÀï¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤ë³Ð¸ç¤À¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÎÂåÉ½Àï¤â1Ç¯8¤«·î¤Ö¤ê¡£¤½¤Î24Ç¯3·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾®Àî¤ÏE-1Áª¼ê¸¢¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Õ¥ëÂåÉ½½éÁª½Ð¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï½éÂåÉ½¤Î´¶³Ð¤Ç¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤½¤³¤«¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤Î»þ¤È°ã¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¥´¡¼¥ë¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¡×¡£À¸¤»Ä¤ê¤ËÇ³¤¨¤ë¾®Àî¤¬ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë