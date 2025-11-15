¡ÖÁê¼ê¤Î¸Ô¤°¤é¤ò¥É¥¹¤Ç»É¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö»à¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×¥ä¥¯¥¶Æ±»Î¤¬Ùæ¤á¤Æ°ì¿¨Â¨È¯¡Ä¡È°Û¿§¤¹¤®¤ë¥ä¥¯¥¶¤Î²ñÄ¹¡É¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¼ËÄï»þÂå
¡Ò¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥À¥·¤ÎÃæ¤Ë¡¢»¦³²¤·¤¿Áê¼ê¤Î¼ê¼ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¥ä¥¯¥¶¤Î¹³Áè¤Ç¡È¥Ð¥é¥Ð¥é»¦¿Í»ö·ï¡ÉÈ¯À¸¡ÄÀ¤´Ö¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡È°Û¿§¤¹¤®¤ë¥ä¥¯¥¶¤Î²ñÄ¹¡É¤ÎÁÇ´é¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡45Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¥ä¥¯¥¶¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³Ê¿½Å¼ù»á¡£¤½¤ó¤Ê»³Ê¿»á¤¬¡¢¥ä¥¯¥¶¤¿¤Á¤Î°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÖ¤Ã¤¿Ãø½ñ¡Ø»ä¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿µæ¶Ë¤Î俠¤¿¤Á µã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¥ä¥¯¥¶¼èºà45Ç¯¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡ÖÁê¼ê¤Î¸Ô¤°¤é¤ò¥É¥¹¤Ç»É¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¥ä¥¯¥¶¤Î²ñÄ¹¤Î¡È¥¤¥«¥Ä¤¹¤®¤ëÁÇ´é¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Æ±½ñ¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢½»µÈ²ñ²Èº¬Ìï°ì²ÈÈ¬ÂåÌÜ¤Ç¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿°Û¿§¤Î¥ä¥¯¥¶¡¦¶â»Ò¹¬»Ô»á¤ÎÁÇ´é¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿1²óÌÜ¤«¤éÂ³¤¯¡Ë
¡ÖÁê¼ê¤Î¸Ô¤°¤é¤ò¥É¥¹¤Ç»É¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¥ä¥¯¥¶Æ±»Î¤ÇÙæ¤á¤´¤ÈËÖÈ¯
¡¡Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢½»µÈ°ì²È»°ÂåÌÜ¡¦°¤Éô½Åºî¤ÎÀ×ÌÜ¸õÊä¤È¤âÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÀÄµ´¡É¤³¤È¸þ¸åÊ¿¤Î°ìÌç¤ËÏ¢¤Ê¤Ã¤¿¡È¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡É¡½¡½¶â»Ò¹¬»Ô¡£¸þ¸å¤ÎÉ®Æ¬¼ËÄï¤¬¡¢¶â»Ò¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î·»µ®Ê¬¤Ç¡¢¸å¤Ë¿ÆÊ¬¤ËÄ¾¤ë¡È¥Ð¥«À¯¡É¤³¤ÈÉÍËÜÀ¯µÈ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸þ¸å¤ÈÉÍËÜ¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é·»¡¢¼ËÄï¤ÎÃç¤ÇÌ¾¤Ë¤·Éé¤¦ÉðÆ®ÇÉÆ±»Î¡£¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¸þ¸å¤ÎÌ¿Îá¤ÇÉÍËÜ¤È°ì½ï¤ËÁê¼ê¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¹â¶¶ÀõÂÀÏº¤È¤¤¤¦ÃæËß¤ÎÌ¾¿Í¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼ã»à¤Ë¤·¤¿¶â¶ÚÇîÅÌ¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤ê¤ã¡¢¼Ç±º¡Ê½»µÈ°ì²È¡Ë¤ÎÀ×ÌÜ¤ò¤È¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¼Ç±ºËÜÉô¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¤Î¿ÈÆâ¤È»ä¤¬Ùæ¤á¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¸Ô¤°¤é¤ò¥É¥¹¤Ç»É¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢»à¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£
¡¡¤Ç¡¢¼Ç±º¤ÎËÜÉô¤ËÉÍËÜ¤È¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸þ¸å¤Î¿ÆÊ¬¤Ï·ö²Þ¤·¤¿¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¶äºÂ¤Ç·ý½Æ»ý¤Ã¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÉÍËÜ¤â¡¢¡Ø¤¤¤¤¤«¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡¢¥ª¥ì¤¬ÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¹ç¿Þ¤·¤¿¤é¡¢¹½¤ï¤Í¤¨¤«¤éÀõ¸ø¤Î¶ß¼ó摑¤ó¤Ç¼ó¤Ã¶Ì¤Ë½ÆÃÆ¤ò¤Ö¤Á¤³¤à¤ó¤À¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Í¤¨¤Ê¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¡×
¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¡¢ÆâÎØ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ÎÊÛ¤À¤Ã¤¿¡£ÉÍËÜÀ¯µÈ¤È¹â¶¶ÀõÂÀÏº¤ÏÆ±¤¸½»µÈ°ì²È¤ÎÂç´´Éô¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡ÖÀõ¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÀ¯¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤¢¤¦¤è¤¦¤Ê´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ÏÉÍËÜ¤Î¸À¤¤¤Ä¤±¤ò¼é¤ê¡¢2¿Í¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î´ÖÃæ¡¢45¸ý·Â¤Î·ý½Æ¤ò²û¤ËÆþ¤ì¡¢¹ç¿Þ¤¬¤¢¤ê¼¡Âè¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÈ´¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿È¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÀõÂÀÏº¤Ï¤½¤Îµ¤ÇÛ¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¡¢¼Õºá¤¹¤ë¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢
¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤¤¤¤¤ó¤À¡¢ÆâÎØ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡Òë¤á¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢ÌäÂê¤Ë¤â¤»¤º¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¿å¤ËÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÙæ¤á¤´¤È¤È¤Ê¤ë¤È¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤Î¸¶°ø¤òºî¤ë¡×ÄÌ»»Ä¨Ìò22Ç¯8¥«·î¤ÎÌäÂê»ù¤À¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥Ó¡¼
¡¡ÉÍËÜ¤«¤é¤Î¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç½Ð¤º¡¢¤½¤Îµ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¤¤¿¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤ÏÇï»ÒÈ´¤±¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´í¤¦¤¯Ä¨Ìò¤Ë¹Ô¤«¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤Î¤â³Î¤«¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¡¢¸þ¸å°ìÅý¤Ç¤âÙæ¤á¤´¤È¤È¤Ê¤ë¤È¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤Î¸¶°ø¤òºî¤ë¤Î¤Ï¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄÌ»»Ä¨Ìò22Ç¯8¥«·î¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬²¿¤è¤ê¤½¤ì¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¸þ¸å¤äÉÍËÜ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤ÊÌäÂê»ù¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¾¼ÏÂ31Ç¯3·î6Æü¡¢¥ä¥¯¥¶¹³Áè»Ë¾å¤ËÌ¾¹â¤¤ÀõÁðÌ¯À¶»û»ö·ï¤Ç¡¢Æ±¤¸½»µÈ°ì²È¤ÎÂçÆüËÜ¶½¹Ô¡¦¹â¶¶µ±ÃË²ñÄ¹¡¢Æ±¡¦·¬¸¶Í¥´´Éô¤È¤È¤â¤ËÁêÆ¤¤Ä·Á¤Ç½ÆÃÆ¤ËÚÍ¤ì¡¢¸þ¸å¤Ï40Ç¯¤ÎÇÈßÑ¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡Âå¤Î½»µÈ°ì²È¤òÃ´¤¦¥Û¡¼¥×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ÎÂçÊª¿ÆÊ¬¤Î»à¤Ï¾×·âÅª¤Ç¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯Àï¸å¤ÎÎ¢¼Ò²ñ¤ÎÎò»Ë¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë»ö·ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸þ¸åÊ¿¤Î¼ã¼Ô¤ÇÉÍËÜÀ¯µÈ¤Î¼ËÄï¤À¤Ã¤¿¶â»Ò¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¡¢ÉÍËÜ¤ÎÄ¾·Ï¼ã½°¤ËÄ¾¤ë¤Î¤Ï»ö·ï¤«¤é20Ç¯¶á¤¯·Ð¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÉÍËÜ·»Äï²ñ¤Î¹çµÄ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÍËÜ·»Äï²ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉÍËÜ¤È±ï¤ÎÇ»¤¤¼ËÄï¤¿¤Á¤«¤éÀ®¤ë¿ÆËÓ²ñ¤Ç¡¢Åö½é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÀ¾¸ýÌÐÃË¡¢ËÒÌîÔ¢ÂÙ¡¢µµ°æÍøÌÀ¡¢¹Àî¿Ê¡¢¾®À¾ÊÝ¡¢À¶¿å¹¬°ì¡¢Ãæµ×´î¸»½Å¡¢ÅÄÃæµÁ¼£¡¢¸Þ½½ÍòÎ´¼£¡¢ÎÓÍ¦ÂÀÏº¡¢ÃæÂ¼ÍøÀë¡¢°ðÍÕ°ìÍø¡¢Ê¡Ãæµ×Íº¡¢ÀÐ°æµÁÍº¡¢ÉðÅÄ·ûÍº¤Î15¿Í¡£
¡¡ï£¡¹¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ì²È¤òÀ®¤·¤¿¿ÆÊ¬½°¤Ð¤«¤ê¡¢À¾¸ý¡¢ËÒÌî¡¢ÀÐ°æ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½»µÈ²ñ¡¢¾¾ÍÕ²ñ¡¢ÁÐ°¦²ñ¤È¤¤¤¦´ØÅì¤ÎÌ¾ÌçÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤Ç¾º¤ê¤Ä¤á¤¿¡£
»ä¤¬ÉÍËÜÀ¯µÈ¤òËÜ³ÊÅª¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡¡¤³¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Ï¡È¥Ð¥«À¯¡É¡¢¸åÇ¯¤Ï¡ÈÀÖºä¤ÎÅ·¹Ä¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿´ØÅìÅÁÀâ¤Î¥ä¥¯¥¶¡¦ÉÍËÜÀ¯µÈ¤ò¡¢»ä¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥í¥¹¶¯À©Á÷´Ô»ö·ï¤Ç¶â»Ò¤ò½é¤á¤Æ¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡£
¡¡¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡¢ÉÍËÜÀ¯µÈ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Åì±Ç¤Î¡Ö¥Ð¥«À¯¥Û¥éÀ¯¥È¥Ã¥ÑÀ¯¡×¤ò´Ñ¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ51Ç¯10·î¡¢ÉõÀÚ¤ê»þ¤Ë¹âÅÄÇÏ¾ìÅì±Ç¤Ç´Ñ¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï±Ç²è¤Ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤â¤Û¤È¤ó¤É°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤¬¥Ð¥«À¯¡¢Ãæ»³¿Î¤¬¥Û¥éÀ¯¡¢¥±¡¼¥·¡¼¹âÊö¤¬¥È¥Ã¥ÑÀ¯¤ËÊ±¤·¡¢ÇÜ¾ÞÈþÄÅ»Ò¡¢È¼½ß»°Ïº¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢´ÆÆÄ¤¬ÃæÅçÄçÉ×¡¢¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¹ë²ÚÈÇ¤À¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º²½¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤êÅö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¤µ¤Ê¤¬¤éÀõÁðÌ¯À¶»û»ö·ï¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Áòµ·¾ì¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¥Ð¥«À¯¤¿¤Á3¿Í¤¬¥Ï¥Á¤ÎÁã¤Î¤è¤¦¤Ë½ÆÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤â¤È¤è¤ê»ä¤¬¤¤¤Þ¤ÀÀõÁðÌ¯À¶»û»ö·ï¤â¥Ð¥«À¯¤â¶äºÂ·Ù»¡¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤À¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤³¤Î±Ç²è¤«¤é8Ç¯¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿ÆÊ¬¤ÎÍ£°ì¤Î¼ã¤¤½°¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿Í¤È¼èºà¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¥Ð¥«À¯¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¤ÏÂ¾¤ÎÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ê¤ã¥·¥Ó¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ì¤ëÉÍËÜ¤ÎÀ¨¤µ
¡¡¶â»Ò¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¼èºà¤Î»þ¤«¤é¡¢¿ÆÊ¬¡¦ÉÍËÜÀ¯µÈ¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¾éÀå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥í¥¹¤«¤éµ¢¤Ã¤ÆÉÍËÜ¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ø¤Æ¤á¤¨¤ÏÁ¬¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡£²¿¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤À¡ª¡¡Ðþ¤Ã¤¿¿´¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¡¢¤µ¤ó¤¶¤óÅÜ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£30Ç¯¡¢ÉÍËÜ¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¥º¡¼¥Ã¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ÃÊü¤·¤Ç¤¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¥¸¥¸¥¤¤È½é¤á¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢»ä¤âÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¡¢ÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ1Ç¯·Ð¤Ã¤¿»þ¡¢³Î¼Â¤Ë»ä¼«¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¤Ä¤¯¤Å¤¯¿Æ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉÍËÜ·Ï¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿Àé¿Í¤ª¤Ã¤Æ¼ËÄï¤âÂçÀª¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Í£°ì¤Î¼ã¤¤½°¡£¤½¤ì¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿ÆÊ¬¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃË¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÍËÜ¤ÎÄÌ»»Ä¨ÌòÇ¯¿ô¤Ï¶â»Ò¤è¤êÄ¹¤¤23Ç¯¡£¹öÃæ¤Ç¤ÏÁµ½ñ¤Ð¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¡¢摑¤ó¤À¶Ë°Õ¤¬Âô°ÃÏÂ¾°¤Î¡Ô¿´¤³¤½¿´¤Þ¤è¤ï¤¹¿´¤Ê¤ì¡¢¿´¤Ë¿´¡¢¿´µö¤¹¤Ê¡Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ä¥¯¥¶¤È¤·¤Æ¤ÏÂçÁØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉÍËÜ¤ÎÀ¨¤µ¤Ï¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¤Î½êºî¤Î¸«»ö¤µ¡£¤¢¤ì¤À¤±¤ÏÂ¾¤ÎÃ¯¤Ë¤â¿¿»÷¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤Îæì¤Î¿ø¤¨Êý¡¢¤½¤ê¤ã¥·¥Ó¤ì¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¤È¥Ð¡¼¥Ó¡¼»á¤ËÄ°¤¤¤¿»þ¤«¤é¡¢»ä¤Î¥Ð¥«À¯¤µ¤ó¤Ø¤Î¶½Ì£¤ÏÊ¨¡¹¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
