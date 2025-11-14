【ゲオ】11月15日以降の「Nintendo Switch 2」販売について発表！ポケモン同梱版も対象

ゲオは2025年11月13日に、15日以降の「Nintendo Switch 2」の販売について発表しました。

先月同様、「Nintendo Switch 2 購入権」クーポンの配布対象者にのみ販売します。

11月中の購入が対象

クーポン配布の対象者は、以下の2つの条件をすべて満たしている人です。

（1）2025年11月3日までに、ゲオアプリへの初回ログイン、およびログインしたGEO IDとPontaカードの連携が完了している

（2）2025年11月3までに、（1）でアプリログイン・GEO ID連携が完了したPontaカードにゲオ店舗でのレンタル会員機能の追加が完了している

条件を満たした人は、ゲオアプリで「Nintendo Switch 2 購入権」クーポンが配布されます。配布日は11月14日、利用期間は15日から30日までです。

クーポンがある人は本人に限り、販売期間中、先着販売に参加できます。なお、各店舗の在庫限り・先着順のため、購入を確約するものではありません。

対象商品は、以下の3商品です。いずれか1台のみ購入できます。

・Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）

・Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）マリオカートワールドセット

・Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット

販売開始は、11月15日各店舗の開店時間から。なお、24時間営業の店舗は同日の午前7時から販売を開始します。

15日の販売数に関しては、当日の販売開始前までに、各店舗の入口付近に掲示するそうです。16日以降の入荷分の販売については、その都度店頭で案内があります。

先月に引き続き、ポケモンの新作ゲームと本体のセットも対象となります。狙っている人はぜひともゲットしたいですね。

＜参考＞

ゲオオンライン「Nintendo Switch 2」購入権 クーポン 配布のお知らせ

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）