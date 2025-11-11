¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×µÆÃÏ¹¬É×ÊÛ¸î»Î¡¢Ì¾¸Å²°¼çÉØ»¦³²ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÌÛÈë¤Ë¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¡Êºá¤¬¡Ë·Ú¤¯¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤â¡×
¡¡£±£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸á¸å£±»þ£µ£µÊ¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£±£¹£¹£¹Ç¯£±£±·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Ç¼çÉØ¤Î¹â±©ÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ£³£²¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç£±£°·î£³£±Æü¡¢°¦ÃÎ¸©·Ù¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÆàÈþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉ×¡¦¸ç¤µ¤ó¤Î¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿°ÂÊ¡µ×Èþ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡Ê£¶£¹¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢°ÂÊ¡ÍÆµ¿¼Ô¤¬ÌÛÈë¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊóÆ»¡£¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤ÎµÆÃÏ¹¬É×ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯½ÐÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤ííõ½ä¡Ê¤·¤å¤ó¤¸¤å¤ó¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¦¤Ø¹Í¤¨¤¬¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¡¢º¸¤Ø¹Í¤¨¤¬¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç½ÐÆ¬¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ÐÆ¬¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¡¢·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤â¤ä¤Ï¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤«¡×¤È¿äÂ¬¡£
¡¡¡Ö²¿¤é¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ÇÅö½é¡¢¡ÊÈÈ¹Ô¤ò¡ËÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÈÝÇ§¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ÊÛ¸î»Î¤¬¤ª¤½¤é¤¯ÌÌ²ñ¤·¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡£ÊÛ¸î»Î¤«¤éÎã¤¨¤Ð¡ØÌÛÈë¸¢¤¬¤¢¤ë¡£¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤º¤Ã¤ÈÌÛ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¼ê¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤¦¤·¤è¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤à¤·¤í¶¡½Ò¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¡¢¤³¤ì¤ò´ðËÜ¤È¤·¤ÆÈïµ¿¼Ô¤Ë´«¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¿Ë¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ëº£²ó¡¢ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£¡¢¤«¤Ê¤êÊóÆ»¤¬²áÇ®¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤òÎã¤¨¤ÐÌÌ²ñ¤ËÍè¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¸ý¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÎ±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¤¸¶¶ø¤ÎÆ±Ë¼¼Ô¡¢¸å¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¡Ø¤¢¤ó¤¿¡¢¿ïÊ¬¡¢ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¨¤Ã¡©¡¡»ä¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤â¤¦¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤ï¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡Ö¤³¤³¤Ç¶¡½Ò¤òµñÈÝ¤·¤Æ¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤âµñÈÝ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÛÈ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÆ±¤¸»ÑÀª¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÛÈ½¤Ç¤âÌÛÈë¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿äÂ¬¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÈïµ¿¼Ô¤Ï¿´ÍýÅª¤Ë¤Ï¤À¤¤¤ÖÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£ÌÛÈë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Á¤ã¤¨¤Ð¾¯¤·¤Ç¤âºá¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«¼óÁÀ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££Ä£Î£Á¤Î´ÕÄêÁ°¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¼«¼ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡£ÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â¡Êºá¤¬¡Ë·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¼«Ê¬¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢£Ä£Î£Á¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶¡½Ò¤â¼è¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÛÈë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
