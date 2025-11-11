【HEAVEN Japan】贅沢脇肉キャッチャー®︎に冬の新色登場♡

着け心地の軽さと補整力を両立したHEAVEN Japanの人気ブラ「贅沢脇肉キャッチャー®︎」から、冬の新色ブルーグレーが登場しました。ふんわりとした優しさとクールな印象を併せ持つ大人のカラー。加齢や授乳などによる体形変化にも寄り添いながら、美しいバストラインを叶えます。80万枚を超える販売実績を誇る実力派ブラで、この冬はインナーから自信をまとってみませんか♡

脇肉を逃がさず、理想のラインをキープ



「贅沢脇肉キャッチャー®︎」は、脇高設計と太めのバックベルトで、脇や背中に流れがちなボリュームをしっかりキャッチ。

HEAVEN Japanオリジナルの「4枚接ぎカップ」が自然にバストへフィットし、立体的で美しいシルエットをキープします。

さらに独自の3Dワイヤーが体に沿って快適にフィットし、痛くなりにくいのも嬉しいポイント。バストの形を整えながら、快適な一日をサポートしてくれます。価格は7,480円（税込）。

Kカップまで対応！サイズもデザインも妥協なし



お客様のリクエストに応えて、B65～K90までの豊富なサイズ展開を実現。カップが大きくなっても価格が変わらないのは、HEAVEN Japanならではの心配りです。

幅広ストラップがバストをしっかり支え、肩への負担も軽減。デザインも繊細なレースと上品なカラーで、日常にときめきを添えます。

お揃いのショーツはスタンダードタイプ（1,650円税込）とTバックタイプ（1,980円税込）の2種展開で、トータルコーディネートも楽しめます♡

冬限定カラー「ブルーグレー」で魅せる洗練バスト



今回登場した冬の新色「ブルーグレー」は、落ち着いた印象の中にほんのりと華やかさが漂う、大人の女性にぴったりのカラー。

クールトーンの洋服とも相性が良く、冬のファッションをより上品に引き立ててくれます。

HEAVEN Japanが45年以上積み重ねてきた技術と、スタッフによる丁寧な試着・改良を経て生まれた自信作。快適さと美しさを両立させた一枚で、冬の装いをもっと軽やかに。

心と体に寄り添う「適正下着®」で、自分らしい美しさを



HEAVEN Japanの「適正下着®」は、単なる補整下着ではなく、女性一人ひとりの体に合わせて“ちょうどいい”美しさを引き出すために生まれました。

体形の変化や年齢に左右されず、心地よく、前向きに過ごせるように。そんな想いが細部にまで息づいています。

軽やかで上品なブルーグレーを身に纏い、自分の体をいたわりながら、冬のおしゃれを楽しんでみてくださいね♪