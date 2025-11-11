あさりのうまみで本格味


身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！

サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。

一汁で栄養満点。ダイエットにもスープジャーでお弁当にもおすすめのスープレシピをご紹介します。

※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。

■あさりのうまみで本格味　あさりとポテトのクラムチャウダー風スープ

【調理法：鍋】

牛乳とクリームシチュールウのダブル使いで、濃厚さ抜群！

冷凍のフライドポテトを使えば、手軽に食べごたえをアップできます。

材料（1〜2人分）

あさり（むき身）…80g

冷凍フライドポテト…50g

玉ねぎ…1/2個（薄切り）

水 …200ml

牛乳…200ml

クリームシチュールウ…1片約20g

塩こしょう…小1/2

Point！

・ルウを先に溶き入れ、牛乳は仕上げに加えて。

・ 冷凍フライドポテトは凍ったまま加えてOK。

作り方

1.鍋にあさり、玉ねぎ、冷凍フライドポテト、水を入れて火にかけ、ひと煮立ちさせる。

2.具材に火が通ったら、クリームシチュールウを加えてよく溶かす。

溶け残りがないよう、お玉を使うと◎。

3.牛乳を加えて弱火で温め、塩こしょうを加える。

牛乳を加えたら沸騰しないよう、温める程度に。

やる気TIPS

冷凍フライドポテト便利な食材。簡単に食べごたえやパンチをプラス。

■レシピを参考にするときは

・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。

・記載がなければ基本的に火加減は中火です。ご家庭のコンロにより火力が異なるので調整してください。

著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』