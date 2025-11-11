冷凍フライドポテトで食べ応えアップ！「あさりとポテトのクラムチャウダー風スープ」
身近な材料で手間を省いた、誰でも簡単に作れるレシピで大人気の料理研究家・まるみキッチンさん。料理レシピ本大賞で2冠を達成した著書「やる気1％シリーズ」の新たなテーマは、へとへとに疲れた時でもパッと作れる「スープ」です！
サイドメニューの汁ものではなく、どれも肉や魚に野菜を合わせているからひと皿でおかずになり、ご飯かパンを添えれば立派な1食に！ 作り方も、材料を鍋または電子レンジで加熱するだけ、ほぼ10分で完成！ 遅い帰宅でも慌ただしい朝もラクラク作れます。
※本記事はまるみキッチン著の書籍『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』から一部抜粋・編集しました。
■あさりのうまみで本格味 あさりとポテトのクラムチャウダー風スープ
【調理法：鍋】
牛乳とクリームシチュールウのダブル使いで、濃厚さ抜群！
冷凍のフライドポテトを使えば、手軽に食べごたえをアップできます。
材料（1〜2人分）
あさり（むき身）…80g
冷凍フライドポテト…50g
玉ねぎ…1/2個（薄切り）
水 …200ml
牛乳…200ml
クリームシチュールウ…1片約20g
塩こしょう…小1/2
Point！
・ルウを先に溶き入れ、牛乳は仕上げに加えて。
・ 冷凍フライドポテトは凍ったまま加えてOK。
作り方
1.鍋にあさり、玉ねぎ、冷凍フライドポテト、水を入れて火にかけ、ひと煮立ちさせる。
2.具材に火が通ったら、クリームシチュールウを加えてよく溶かす。
溶け残りがないよう、お玉を使うと◎。
3.牛乳を加えて弱火で温め、塩こしょうを加える。
牛乳を加えたら沸騰しないよう、温める程度に。
やる気TIPS
冷凍フライドポテトは便利な食材。簡単に食べごたえやパンチをプラス。
■レシピを参考にするときは
・大1（大さじ1）＝15ml、小1（小さじ1）＝5mlです。
・記載がなければ基本的に火加減は中火です。ご家庭のコンロにより火力が異なるので調整してください。
著＝まるみキッチン／『10分で作れる！ やる気1％スープ ごはんを添えるだけ！ 大満足おかずスープ500』