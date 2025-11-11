政治団体「NHKから国民を守る党」の斉藤健一郎参院議員（44）が10日、国会内で会見し、党首の立花孝志容疑者（58）が元兵庫県議の名誉を毀損（きそん）した疑いで9日、兵庫県警に逮捕され、10日に神戸地検へ送検されたことを報告。同党のコールセンターに家宅捜索が入り、押収品があったことも明らかにした。



【写真】24年の兵庫県知事選 立花孝志氏の第一声を見守る斉藤健一郎参院議員

斉藤氏は「党としては事実関係の詳細を慎重に確認している段階です。関係各所にお騒がせをし、ご心配をおかけしている皆さまに心よりおわび申し上げます。本件については法令に基づき、関係機関と連携を取りながら、冷静かつ公正に対応してまいりたい」と陳謝した。



斉藤氏によると、立花容疑者は9日午前3時40分ごろ、実家のある大阪府堺市内で兵庫県警に逮捕された。10日に弁護士が接見した。斉藤氏は「弁護士からも、粛々と釈放に向けて手続きを進めていく形になりますという報告だけです。送検されましたので、ここから24時間以内での釈放になるのか、勾留になるのかっていうところも含めて全く未定」と説明。斉藤氏や党に対しても、立花容疑者から指示などがなかったという。



党首逮捕への受け止めを問われた斉藤氏は「やっぱり逮捕を受けたということは大きな衝撃ではあるかもしれませんが（立場容疑者は）自分の発言については否認しているものではない。名誉毀損の部分、誤った情報を発信している部分に関しては、動画内でも明確に謝罪を述べています。今後、司法の判断というところを待ちたい。有罪になるのか無罪になるのかも含めて、私自身予想はつかない」と述べた。



さらに「事実だけを並べて見てみると、特に想定外のことが起きたとまでは言えない。やはり以前から立花孝志が発信していたこと、そしてこうなることへの想定というものも含めて、特に党で慌てたというところもないですし、淡々と粛々と、今回の件に対して対応を行った。立花孝志の一挙手一投足が、いつでもリスクがあると思っている」と落ち着いて語った。参院では自民党との会派「自民党・無所属の会」に所属するが、会派は維持されると強調した。



静岡県伊東市長選（12月7日告示、14日投開票）を前にした逮捕劇。10日は、同市内で出馬会見が予定されていた。「出馬するかは全くの未定。出馬をとりやめるであるとか、出馬しますということの答えは出せないのが正直なところ」との見通しを示した。



（よろず～ニュース編集部）