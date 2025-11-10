NHK連続テレビ小説『マッサン』が、12月22日よりNHK総合で再放送されることが決定した。

参考：シャーロット・ケイト・フォックス、『ばけばけ』出演 「今の自分を生かせると思う」

本作は、ウイスキーづくりに情熱を注ぐ主人公・亀山政春（玉山鉄二）と、スコットランドから来日した妻・エリー（シャーロット・ケイト・フォックス）が、数々の苦難を二人三脚で乗り越えながら激動の時代を生き抜く、愛と冒険の物語。2014年9月から2015年3月まで放送された。

玉山鉄二が演じる政春は、国産初のウイスキーを夢見て奮闘する青年。エリー役のシャーロット・ケイト・フォックスは、当時の朝ドラヒロインとして初の外国人キャストとして話題を呼んだ。脚本は羽原大介、音楽は富貴晴美、主題歌は中島みゆきが担当した。

共演には、相武紗季、八嶋智人、早見あかり、西田尚美、濱田マリ、江口のりこ、風間杜夫、泉ピン子、堤真一らが名を連ねている。

今回の再放送決定にあたり、玉山は「私の身体の半分はマッサンなのかもしれません（笑）」とコメント。放送から11年が経った今でも「街で“マッサン！”と声をかけていただける」と語り、「笑い、泣き、苦しみ、苛立ち、そんな夫婦愛を楽しんでほしい」と作品への思いを明かした。

●玉山鉄二（亀山政春役）コメント『マッサン』が再放送されます！あの時のことを振り返ると、私の人生において激動の1年でした。11年経った今でも、街で『マッサン！』と声をかけて頂けたり。その度に素晴らしい作品に巡り合えたと実感しています。私の身体の半分はマッサンなのかもしれません（笑）シャーロットと描いた、笑い、泣き、苦しみ、苛立ち、そんな夫婦愛を楽しんで頂けたら幸いです。私とシャーロットの夫婦を支えてくださった、共演者の皆様、スタッフの皆様、マッサンファンの皆様、マッサン夫婦に大きな愛をくださり本当にありがとうございました。私の一生の宝物です。是非是非、ご覧になってください。

（文＝リアルサウンド編集部）