この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資家の田端信太郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「田端大学　投資学部」で「上場企業の取締役への侮辱罪の容疑が不起訴となりました。」と題した動画を公開。とある上場企業の役員から名誉毀損罪および侮辱罪で告訴されていた件が、嫌疑不十分で不起訴処分になったことを報告した。

動画で田端氏は、2025年11月4日付で検察庁から正式に「嫌疑不十分による不起訴処分の通知」を受け取ったことを、書類を示しながら明かした。この決定について、「検察は私の侮辱とか名誉毀損について、裁判にできるだけの証拠はないと判断した」と解説。国家権力として「これは刑事裁判にかけるほどのことではない」と判断されたものだと自身の見解を述べた。

さらに田端氏は、上場企業の役員という公共性の高い人物に対する論評の重要性を主張だ。投資家や株主が経営陣の経歴や成果、能力を評価・批判することは「非常に公共性の高いテーマ」であり、表現の自由で保護されるべきだと力説。こうした自由な論評が「健全な資本市場に緊張感をもたらす」とし、安易に侮辱罪などで刑事告訴する風潮が広がれば、イエスマンばかりが並ぶ「シャンシャン株主総会」が横行し、資本市場の発展が阻害されると警鐘を鳴らした。

一方で田端氏は、今回の件とは別に、別件の侮辱罪ですでに起訴され、今後東京地裁で公開裁判が予定されていることも告白。「全く恐れてません。むしろ、めちゃくちゃ楽しみにしてます。ワクワクしてます」と強気の姿勢を見せた。この裁判を単なる個人の問題ではなく、ソーシャルメディア時代における表現の自由の境界線を問う重要な機会だと位置づけ、広く社会で議論されるべきだと訴えて締めくくった。

侮辱罪・名誉毀損罪での告訴が「嫌疑不十分」で不起訴処分に
田端氏の見解「検察もまた妥当な判断を下した」
なぜ上場企業役員への論評は保護されるべきなのか
別件の侮辱罪では起訴「裁判はめちゃくちゃ楽しみ」

