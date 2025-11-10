「三井ショッピングパーク ららぽーと」と「ラゾーナ川崎プラザ」にて、ディズニー・ピクサーをテーマにしたホリデーイベント「Disney PIXAR HOLIDAY GIFT」を開催！

期間中、ディズニーデザイングッズの先行販売やデジタルラリー、オリジナルノベルティがもらえるキャンペーンも実施されます☆

三井ショッピングパーク ららぽーと／ラゾーナ川崎プラザ「Disney PIXAR HOLIDAY GIFT(ディズニー ピクサー ホリデーギフト)」

開催期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)

開催場所：全国の三井ショッピングパーク ららぽーと、ラゾーナ川崎プラザ

特設サイト：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/holidaygift2025/

三井ショッピングパーク ららぽーと、ラゾーナ川崎プラザにて、期間限定の「Disney PIXAR HOLIDAY GIFT」を開催。

ディズニーデザイングッズの先行販売やPOP UP STOREの開催、グッズの購入でオリジナルノベルティがもらえるキャンペーンの実施など、ショッピングをより楽しめる内容になっています。

また、施設によって異なるディズニーキャラクターの装飾やフォトスポットが展開されるほか、館内ではスティッチを探しながらデジタルラリーが実施される予定です☆

※施設により展開内容が異なります

ららぽーと・ラゾーナ限定：先行販売グッズ

開催期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)

先行販売期間：2025年12月1日(月)〜12月7日(日)

全国のららぽーと・ラゾーナ川崎プラザにて、ディズニーキャラクターを用いた先行販売グッズを対象店舗限定でいちはやく販売。

「ABC-MART」と「ABC-MART GRAND STAGE」からは、ディズニーのプリンセスたちをイメージしたスニーカー、

「Lovetoxic」からは、「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」のワンポイントがかわいいVネックセーター、

「coca」からは「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のお顔を大胆にレイアウトしたトップスや

ワンポイントが大人かわいいファッションアイテム、

「RODEO CROWNS WIDE BOWL」より、『ズートピア』のアートを使用したトップスや

雑貨などがラインナップ。

上記で紹介したほかにも、アパレル・ファッショングッズをはじめ、さまざまなグッズが用意されます。

※販売期間は店舗によって異なります。詳細は各店舗に問合せください

※売り切れや販売終了場合があります

対象のディズニーデザイングッズ購入で、オリジナルノベルティプレゼント

先行販売グッズを購入された方に、イベント限定デザインのトートバッグをプレゼント。

また、一般販売グッズを購入された方には、限定デザインのクリアファイルがプレゼントされます。

※デザインは選べません

※1会計につき1点プレゼントされます

※いずれもなくなり次第終了となります

※＆mallでの購入は対象外となります

スティッチを探そう！ホリデーカードコレクション

ららぽーと・ラゾーナ館内のどこかにいる「スティッチ」を探して、ラリースポットで二次元コードを読み込むと、イベントオリジナルのデジタルカードがゲットできます。

デジタルカード イメージ

4枚すべて集めるとシークレットカードも手に入れることが可能です。

カードは全国のららぽーと・ラゾーナで全25種類。

さらに、シークレットカードをゲットした方の中から抽選で、三井ショッピングパークポイントをプレゼントするキャンペーンも実施されます。

※施設により異なるキャラクターがデザインされたデジタルカードがプレゼントされます

ディズニー・ピクサー作品のフォトスポットが登場

施設によって異なるディズニー・ピクサー作品をモチーフにした装飾が館内を彩ります。

大きなクリスマスツリーが印象的なフォトスポットでは、ディズニー作品の人気曲を集めたプレイリストを公開。

プレゼントボックスに座って記念撮影しながら「Disney PIXAR HOLIDAY GIFT」の世界観が楽しめます。

ズートピア／スティッチ／カーズ

対象施設：ららぽーとTOKYO-BAY、豊洲、横浜、富士見、磐田、安城、門真、福岡

ららぽーとTOKYO-BAYに登場するフォトスポットは「ズートピア」「スティッチ」「カーズ」デザイン。

サンタ帽をかぶった「リロ」や「スティッチ」「ライトニング・マックィーン」やギフトから飛び出す「ジュディ・ホップス＆ニック・ワイルド」がレイアウトされています。

ズートピア／ミッキー＆フレンズ／FROZEN

対象施設：ららぽーと柏の葉、立川立飛、湘南平塚、沼津、愛知東郷、和泉、 EXPOCITY、ラゾーナ川崎プラザ

ららぽーと柏の葉や立川立飛には「ミッキー＆フレンズ」や「ズートピア」「アナと雪の女王」が登場。

マフラーを巻いた「ミニーマウス」や「ミニーマウス」、「エルサ」の肩に手を乗せながら見つめ合う「アナ」たちが描かれています。

スティッチ／ミッキー＆フレンズ／トイ・ストーリー

対象施設：ららぽーと海老名、新三郷、名古屋みなとアクルス、甲子園、堺

ららぽーと海老名や新三郷に設置される「ミッキー＆フレンズ」「スティッチ」「トイ・ストーリー」のフォトスポット。

カラフルなツリー用ライトを手に持つ「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」にも注目です！

ワークショップ「ペーパーファンでオリジナルリースをつくろう」

参加条件：三井ショッピングパークポイント会員

ディズニー・ピクサー作品のキャラクターをデザインしたオリジナルリースをつくるワークショップを開催。

好きな柄を選んでペーパーファンをつくって、キャラクターやクリスマスモチーフで飾り付けできます。

自宅でリースやツリーのオーナメントとして楽しめるのも嬉しいポイントです☆

さらに、参加者全員にディズニーロルカナ プロモーションカード《エルサ-氷城の君主》サインボックスver.がプレゼントされます。

※当日入会可

※対象年齢6歳以上

※定員に達し次第受付終了となります

※各施設の開催日程は11月21日(金)に特設サイトにて公開されます

施設限定 ディズニーデザイングッズ POP UP STORE

スケジュール：

ららぽーと横浜・Gap×Disney POP-UP SHOP実施期間：2025年11月20日(木)〜12月15日(月)※オリジナルノベルティは12/1(月)より配布・ファッションセンター しまむら ららぽーと横浜 ポップアップ店実施期間：2025年12月4日(木)〜12月7日(日)・Disney SERIES CREATED by MUS POP UP STORE実施期間：2025年12月9日(火)〜12月25日(木)ららぽーとTOKYO-BAY・Disney SERIES CREATED by MUS POP UP STORE実施期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)アーバンドック ららぽーと豊洲・Gap×Disney POP-UP SHOP実施期間：2025年12月12日(金)〜12月25日(木)ららぽーと新三郷・Gap×Disney POP-UP SHOP実施期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)ららぽーと愛知東郷・Gap×Disney POP-UP SHOP実施期間：2025年12月10日(水)〜12月25日(木)ラゾーナ川崎プラザ・Disney+ POP UP STORE by PONEYCOMB実施期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)・Disney SERIES CREATED by MUS POP UP STORE実施期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)

対象施設限定でディズニーデザイングッズのPOP UP STOREが登場。

「Gap×Disney POP-UP SHOP」「ファッションセンター しまむら ららぽーと横浜 ポップアップ店」「Disney SERIES CREATED by MUS POP UP STORE」などが展開されます。

ららぽーとTOKYO-BAY「ディズニー・ロルカナ コンセプトデッキ体験会＆トークイベント」

開催日：2025年12月14日(日)

開催時間：11:00〜17:00 ※イベントは各回ごと整理券が配布されます

会場：ららぽーとTOKYO-BAY North Gate 1F みどりの広場

大人気ディズニー公式TCG(トレーディングカードゲーム)「ディズニー・ロルカナ・トレーディングゲーム」のコンセプトデッキ体験会＆トークイベントをららぽーとTOKYO-BAYにて開催。

参加された方にプロモーションカード《アナ - 嵐に立ち向かうもの》サインボックスver.がプレゼントされます。

トークイベントにはディズニーロルカナ公式YouTube番組に出演中の声優・前田佳織里さんが登場予定です。

ディズニーデザイングッズの先行販売やデジタルラリー、オリジナルノベルティがもらえるキャンペーン。

三井ショッピングパーク ららぽーと／ラゾーナ川崎プラザにて2025年12月1日より開催される「Disney PIXAR HOLIDAY GIFT」の紹介でした☆

©Disney

© Disney/Pixar

※掲載内容は予告なく変更される可能性があります

※画像はすべてイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post グッズの先行販売やポップアップストア！ららぽーと／ラゾーナ川崎プラザ「ディズニー ピクサー ホリデーギフト」 appeared first on Dtimes.