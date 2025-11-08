【KIEHL’S・CLINIQUE...】今年も豪華コフレが勢揃い♡ 新作「スキンケアセット」特集

ホリデーコフレシーズンの到来で、今のうちにチェックしておくべき特別感たっぷりの可愛いビジュアイテムが登場！今回は、コスパ最強の「スキンケアコフレ」をご紹介します。保湿に特化したシリーズや、大人気美容液が2種類試せちゃうセットまで、今年も豪華なコフレが勢揃い♡

コスパ最強！おトクで美肌、スキンケアコフレ ブランドの人気アイテムをぎゅっと集めたスペシャルスキンケアコフレもねらいめ♡ 憧れのアイテムで、毎日のスキンケアをちょっと特別な時間に変えちゃおう。

Item 【CLINIQUE】選べるモイスチャー サージ セット〈発売中〉 保湿に特化した「モイスチャー サージ」シリーズの化粧水、美容液、クリーム、ジェルクリームの4品から好きなアイテムをひとつ現品で選べ、リップトリートメントとギフトサイズのフェイススプレーとセットにできるコフレ。 キラッと輝く限定シルバーポーチつき！ どんなお肌も保水美肌へ モイスチャー サージ ジェルクリーム 100H 50mL同 ハイドロ プランプ リップ トリートメント（現品）10mL同 フェース スプレー 30mLオリジナルポーチ 選べるモイスチャー サージ セット（モイスチャー サージ ジェルクリーム 100H）5,940〜9,020円／クリニーク

Item 【KIEHL’S】つるすべ水光肌ホリデーセット〈発売中〉 ざらつきや毛穴の目立ちに特化した角質ケアをしてくれる導入美容液と、ロングセラーの透明感を引き出す美白美容液のW美容液セットで、つるんと輝く水光ツヤ肌に導いてくれる贅沢コフレ。 トラベル用にも最適なミニサイズも充実していて、どこでも高級感たっぷりなスキンケアが楽しめる♡ 大人気美容液が2種類試せちゃう♡ DS プレセラム 30mL（現品）DS クリアリーブライト エッセンス［医薬部外品］30mL（現品）DS プレセラム 4mL×2DS クリアリーブライト エッセンス［医薬部外品］4mL×2DS CCブライトトリートメントトナー 40mLクリーム UFC 7mL つるすべ水光肌ホリデーセット 16,060円／KIEHL’S SINCE1851